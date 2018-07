Roma - arrestato molestatore seriale : una vittima denunciò abuso con lettera : È stato arrestato ieri, a Roma, il molestatore della ragazza che qualche giorno fa denunciò la violenza in una lettere pubblicata sul Corriere della Sera. Colto in flagranza di reato, ha molestato in pieno giorno diverse turiste in via del Corso, nel centro della capitale. L’uomo è accusato di una serie di reati a sfondo sessuale: secondo gli inquirenti sarebbero almeno sei gli episodi di violenza di cui è responsabile. Il provvedimento è ...

Roma : Aggredisce turista e ruba smartphone - arrestato : Roma- Si e’ avvicinato a un turista e, dopo averlo minacciato, lo ha aggredito con calci e pugni per impossessarsi dello smartphone, di ultima generazione. La rapina e’ avvenuta la scorsa notte a Roma in via Giolitti, ad opera di un 21enne di nazionalita’ marocchina, senza fissa dimora, arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante con l’accusa di rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I ...

Roma : Rapinò banca e posta lo stesso giorno - arrestato : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, al termine di una laboriosa attivita’ d’indagine, sono riusciti a dare un nome e un volto all’autore di 4 rapine messe a segno tra febbraio e marzo dello scorso anno ai danni di uffici postali e banche del quadrante Est della Capitale. L’attivita’ investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli ...

Roma - il violentatore di Caracalla è l'uomo nudo della foto virale : era stato arrestato tre giorni prima : L' uomo che ha tentato di struprare una donna che faceva jogging a Caracalla , a Roma , era già noto alle cronache: la sua foto mentre passeggiava nudo per le strade di Grottaferrata era stata ...

Roma : Tenta truffa ‘specchietto’ - arrestato : Roma – I Carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Frascati hanno arrestato un 26enne siciliano, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, che ha Tentato di mettere a segno la truffa dello specchietto ai danni di un malcapitato anziano. Il ragazzo, dopo aver costretto un 72enne alla guida della propria autovettura ad accostarsi sorpassandolo e tagliandogli piu’ volte la strada. Una volta fermi, il 26enne ha ...

Roma : Rapinò donna che rincasava - arrestato : Roma – Al termine di una complessa attivita’ d’indagine, i Carabinieri della Stazione di Torvaianica hanno arrestato, in esecuzione di una misura cautelare della custodia in carcere, un 19enne romeno, con precedenti, che, nel mese di maggio del 2017, rapino’ una 52enne del posto. All’epoca dei fatti, il malvivente aveva seguito la donna che stava rientrando in casa e, mentre questa era intenta a prendere le chiavi, ...

Roma - 38enne stuprata a Caracalla durante jogging/ Ultime notizie - runner la salva : arrestato 33enne ghanese : Roma, 33enne ghanese stupra a Caracalla una 38enne italiane mentre fa jogging: Ultime notizie, oggi l'arresto del violentatore. Un runner-eroe la salva dalla compiuta violenza(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 10:03:00 GMT)