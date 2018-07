Offerte treni | ad agosto i cani di taglia media e grande viaggiano con 5 euro

Blastingnews

(Di giovedì 12 luglio 2018) In una nazione sempre più 'pet-friendy' ed attenta alle esigenze degli amici a quattro zampe. Si ripete, anche quest'anno, una lodevole iniziativa intrapresa dal vettore ferroviariotalia. L'iniziativa prevede dellepromozionali per il trasporto a bordo deideidi. Ma scopriamo insieme i dettagli di questa promozione che sarà attiva per tutto il di2018. Le caratteristiche dell'offerta Per tutte le partenze del mese di, il più critico per quanto riguarda l'abbandono dei nostri amici animali, sarà possibile trasportare il proprio cane dial prezzo promozionale di € 5,00. Una buona notizia, visto che nel resto dell'anno il trasporto degli animali diammonta al 50% del costo del biglietto a tariffazione base. Continueranno, altresì, ad essere gratuiti gli animali di piccola, ...