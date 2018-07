Martedi 10 Luglio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - martedì 10 luglio 2018. Su Rai2 la seconda ed ultima stagione di Rosewood : Morris Chestnut in Rosewood Rai1, ore 21.25: Scusate se esisto! Film di Riccardo Milani del 2014, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Stefania Rocca, Ennio Fantastichini, Marco Bocci. Prodotto in Italia. Durata: 106 minuti. Trama: Dopo una brillante carriera all’estero, Serena, architetto di talento, decide di ritornare a lavorare in Italia. Il rientro si rivelerà presto difficile fino al giorno in cui incontra Francesco, con il ...

Estate a Pordenone 2018 : gli appuntamenti in programma martedì 10 luglio : Per informazioni e prenotazioni spettacoli: tel. 043440115; info@compagniadiartiemestieri.it. Fanno teatro per divertirsi, ma anche pensando ai propri compagni più sfortunati, perché colpiti da ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 10 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 10 luglio 2018: Iniziano le indagini per scoprire chi sia il colpevole dell’omicidio di Veronica Viscardi (Caterina Vertova). Nessuno appare immune dai sospetti, ma Marina Giordano (Nina Soldano) non ha dubbi su chi possa essere l’assassino… L’intromissione di Manlio (Paolo Scalondro) porterà di nuovo Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) verso la lite… Franco ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 10 luglio 2018 : anticipazioni puntata 489 (seconda parte) e 490 (prima parte) di Una VITA di martedì 10 luglio 2018: Celia si accorge di Felipe intento a civettare con una cameriera della Deliciosa e dice a Trini di essere felice per lui, poi lo fa convocare e gli svela di aver visto Mauro e Teresa che si baciavano. Tirso è contento dopo aver classificato le foglie raccolte per strada e nel parco, ma qualcosa lo turba… Rosina, dopo aver appreso da Pablo ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 10 luglio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 10 luglio 2018: Quinn Fuller (Rena Sofer) ha sorpreso a letto Katie (Heather Tom) e Wyatt (Darin Brooks) e ha una reazione furiosa, poi se la prende con Eric (John McCook) che sapeva e non le ha detto niente… Quinn ed Eric litigano e lui va via per non peggiorare la situazione; a quel punto Mateo (Francisco San Martin) si precipita a consolare Quinn… Brooke (Katherine Kelly Lang) parla ...

Le previsioni meteo per domani - martedì 10 luglio : Dove pioverà e dove no, che è la cosa che interessa a tutti The post Le previsioni meteo per domani, martedì 10 luglio appeared first on Il Post.

Calciomercato Juve : CR7 sarebbe atteso a Torino martedì 10 luglio : La Juventus in questa sessione di mercato estivo sembra voler aumentare in modo sostanziale il livello della rosa che, peraltro, è già eccelso. La dirigenza bianconera è pronta per mettere a segno il colpo del secolo, l'obiettivo numero uno è infatti portare a Vinovo il cinque volte pallone d'oro Cristiano Ronaldo che subito dopo la finale di Champions League, Liverpool - Real Madrid, aveva espresso la sua volontà di lasciare i blancos. --Fare ...

Ascolti tv martedì 3 luglio 2018 : Prime Time Su Rai 1 Velvet Collection ha registrato 2.033.000 telespettatori, share 9,81%. Su Rai 2 Rosewood ha registrato 839.000 telespettatori, share 3,59%. Su Rai 3 Il film Gemma Bovery ha registrato 748.000 telespettatori, share 3,26%. Su Canale 5 Colombia - Inghilterra ha registrato un netto di 8.660.000 telespettatori, share 39,24%. Su Italia 1 Il film The Twilight saga: Eclipse ha registrato un netto di 1.076.000 ...

Ascolti TV | Martedì 3 luglio 2018. Colombia-Inghilterra 39.2% - Balalaika 18.7%. Solo il 9.8% per il debutto di Velvet Collection : Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 2.033.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale 5 Colombia-Inghilterra ha raccolto davanti al video 8.659.000 spettatori pari al 39.2% di share e Balalaika 2.064.000 (18.7%). Su Rai2 NCIS ha interessato 939.000 spettatori pari al 4% di share e Rosewood ne ha interessati 829.000 (3.9%). Su Italia 1 The Twilight Saga: Eclipse ha catturato l’attenzione di 1.076.000 spettatori ...

VELVET COLLECTION - anticipazioni seconda puntata di martedì 10 luglio : anticipazioni seconda puntata VELVET COLLECTION, in onda martedì 10 luglio 2018 su Rai 1 in prima serata: Mentre Clara sta cedendo alle lusinghe di Sergio, in galleria compare la sua ex fidanzata Elena per proporre la distribuzione in esclusiva di una linea di bikini… Manolito è combattuto tra Lourdes e l’affetto per Ines… Raul si invaghisce del ballerino Rafael, intanto Jonas e Pedro prendono in affitto un ...