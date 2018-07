Hockey pista | Europei 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Hockey pista - Europei 2018 : il calendario completo. Programma e orari delle partite : Gli Europei 2018 di Hockey su pista andranno in scena in Spagna, a La Coruna, tra sabato 14 e domenica 22 luglio. Nei giorni scorsi, la Federazione Internazionale ha diramato il calendario delle partite dei gironi di qualificazione, che si disputeranno nel Pazo dos Deportes de Riazor. Le squadre sono suddivise in due gruppi: nel gruppo A figurano 5 squadre che si contenderanno i primi quattro posti per accedere ai quarti di finale; nel gruppo B, ...

Hockey su pista - Finale Playoff 2018 : Lodi campione d’Italia per il secondo anno consecutivo! Il Forte dei Marmi si arrende in tre sfide : Il Lodi si conferma campione d’Italia di Hockey pista. I lombardi hanno conquistato il terzo titolo della loro storia, il secondo consecutivo, al termine di una cavalcata entusiasmante, che li ha visti cadere, rialzarsi e poi dominare sia la regular season sia la Finale dei Playoff scudetto 2018, letteralmente senza storia. Eppure il Forte dei Marmi ha provato in tutti i modi a rendere la vita difficile al Lodi, giungendo ad un passo dalla ...

Hockey su pista - Finale Playoff 2018 : il Lodi batte 2-1 il Forte dei Marmi ed ora ha tre match point per il tricolore : Il Lodi allunga contro il Forte dei Marmi ed ora vede lo scudetto. I detentori del titolo volano sul 2-0 nella Finale dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista grazie al successo in gara-2 contro gli storici rivali, nella terza replica dell’ultimo atto che ormai caratterizza la Serie A1. Memori del blitz a Forte dei Marmi, i lombardi prendono subito le redini della partita nelle battute iniziali del match e al 12′ approfittano di ...

Hockey su pista - Eurolega 2018 : Barcellona in trionfo! Sconfitto 4-2 il Porto - per i Blaugrana è il 22° trofeo : Barcellona in trionfo nell’Eurolega 2018 di Hockey su pista. Il team spagnolo ha Sconfitto 4-2 il Porto nella finale della più importante competizione europea per club, mettendo in evidenza una netta supremazia per lunghi tratti del match e gestendo i momenti di maggiore sofferenza fino al tripudio conclusivo. A sbloccare la partita è stato Lucas Ordonez, autore del gol dell’1-0 per gli spagnoli a metà della prima frazione, poi ci ...

Hockey su pista - Finale Playoff 2018 : blitz del Lodi a Forte dei Marmi! Vittoria in rimonta - ora due match in casa per volare : Il Lodi piazza il colpo in trasferta in gara-1 della Finale scudetto dei Playoff 2018 di Hockey su pista. I campioni d’Italia hanno sconfitto 3-5 il Forte dei Marmi in Toscana, ribaltando un risultato che sembrava compromesso e piazzando un allungo mortifero a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, con cui hanno conquistato il primo punto nella serie. Il Forte è partito a razzo davanti al proprio pubblico, ...

Hockey su pista - Semifinali Playoff 2018 : il Lodi spazza via il Viareggio in goleada e vola in finale con il Forte dei Marmi : La finale dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista sarà ancora una volta Lodi-Forte dei Marmi. Le due squadre si contenderanno il tricolore per il terzo anno consecutivo e il bilancio nei primi due confronti è di una vittoria a testa. Il Lodi era stato costretto a giocarsi tutto in gara-5 nelle Semifinali contro un coriaceo Viareggio, che ha fatto leva sull’esperienza di Bertolucci e Ventura per mettere alle corde i campioni ...

Hockey su pista - Semifinali Playoff 2018 : tripletta epica per Mirko Bertolucci! Viareggio porta Lodi a gara-5 : Viareggio e Lodi si giocheranno alla “bella” il pass per la finale dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista. I toscani hanno fatto valere il fattore campo in gara-4, portando a casa la vittoria per 3-1 contro i campioni d’Italia, messi alle corde dalla prova superba di un veterano della nazionale italiana e da una difesa che ha messo la museruola all’attacco formidabile dei detentori del titolo. L’avvio di gara è stato ...