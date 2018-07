Ondata di maltempo in Giappone | milioni di evacuati | il bilancio delle vittime si

Spiagge off limits dopo l'Ondata di maltempo : rifiuti rimossi a tempo di record : BRINDISI - Sulle Spiagge, ricoperte da detriti, sembrava fosse passato un uragano. Nel giro di poche ore, gli operatori della ditta Ecotecnica hanno ripulito il litorale nord di Brindisi, eliminando ...

Ondata di maltempo in Vietnam : 19 morti e 11 dispersi : Almeno 19 persone hanno perso la vita a causa dell’Ondata di maltempo che ha investito il Vietnam, dove piogge torrenziali e frane hanno messo in ginocchio la provincia di Lai Chau, la più popolata e la più povera del Paese. I dispersi sono 11, mentre i feriti sarebbero 12. Distrutte 124 case e compromesse le coltivazioni su circa 1200 ettari. L'articolo Ondata di maltempo in Vietnam: 19 morti e 11 dispersi sembra essere il primo su Meteo ...

Abruzzo - Ondata di maltempo : Lanciano allagata dopo nubifragio : Abruzzo, ondata di maltempo: Lanciano allagata dopo nubifragio Abruzzo, ondata di maltempo: Lanciano allagata dopo nubifragio Continua a leggere L'articolo Abruzzo, ondata di maltempo: Lanciano allagata dopo nubifragio proviene da NewsGo.

Violenta Ondata di maltempo in Serbia e Croazia : allagamenti e disagi alla viabilità : Un’intensa ondata di maltempo con temporali, grandine e forti venti, ha colpito questa mattina diverse aree di Croazia e Serbia: paralizzati a Belgrado il traffico locale e il trasporto pubblico. In poche ore la colonnina di mercurio è scesa di oltre dieci gradi. Registrati allagamenti in diverse parti della capitale serba. Anche la Croazia ha subito le conseguenze di forti piogge e venti: numerosi allagamenti in Istria. L'articolo ...

Meteo - altro che estate : nuova Ondata di maltempo sull'Italia : Prima il caldo, adesso la pioggia. Ancora instabilità Meteorologica sull'Italia: una bassa pressione tra attraversando il Paese a partire dal Nord; tra oggi e domani si sposterà verso il...

Maltempo - nuova Ondata di temporali sulla Toscana : nuova ondata di Maltempo sulla Toscana. Dopo i temporali della scorsa settimana , la pioggia torna a interessare la Regione. La sala operativa della Protezione civile ha diramato un codice giallo per ...

Ondata di maltempo in India : almeno 79 morti : In India ameno 79 persone hanno perso la vita a causa del maltempo: 16 persone sono decedute nello stato meridionale del Kerala, colpito da violente precipitazioni che hanno danneggiato oltre 1200 abitazioni. Ben 26 sono morte nell’Uttar Pradesh e 27 nel Bihar. Lo scorso mese le vittime del maltempo nel Paese sono state quasi 250. L'articolo Ondata di maltempo in India: almeno 79 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Rieti. Lisciano colpita da una violenta Ondata di maltempo : Il maltempo ha flagellato la frazione di Lisciano, alle pendici del monte Terminillo, nel comune di Rieti. La località è

Ondata di maltempo in Francia : corpo senza vita ritrovato in fiume in piena : Questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo, circa 50enne, all’interno della sua auto, sommersa in un fiume in piena del dipartimento dello Cher, nel centro della Francia: la zona è stata investita da forti temporali. Il maltempo ha colpito soprattutto due zone nel sud dello Cher: il corpo della vittima è stato rinvenuto a Epineuil-le-Fleuriel, nel fiume Queugne. L'articolo Ondata di maltempo in Francia: corpo senza ...

Previsioni Meteo - bel tempo nel weekend della Festa della Repubblica ma all’orizzonte c’è una forte Ondata di maltempo : 1/32 ...

Usa - Ondata di maltempo sul Maryland : è emergenza inondazioni : Usa, ondata di maltempo sul Maryland: è emergenza inondazioni Usa, ondata di maltempo sul Maryland: è emergenza inondazioni Continua a leggere L'articolo Usa, ondata di maltempo sul Maryland: è emergenza inondazioni proviene da NewsGo.

Sri Lanka : Ondata di maltempo - 11 morti : Sono 11 i morti per l’ondata di maltempo che ha colpito lo Sri Lanka. La pioggia, anche se con intensità in calo, ha continuato a sferzare gran parte del territorio, creando danni e disagi nel complesso a oltre 100.000 persone. Oltre 6000 soldati sono stati impiegati per soccorrere e assistere la popolazione alle prese con allagamenti e frane. A maggio dello scorso anno, con condizioni meteo analoghe, persero la vita oltre 200 persone in ...

Ondata di maltempo in Afghanistan : 7 morti : Un’Ondata di maltempo ha investito l’Afghanistan, provocando 7 morti nel nord del Paese: particolarmente colpite le province del Samangan e del Baghlan. Tra le vittime, anche 2 donne e 4 bambini. Distrutte circa 70 case e danneggiate gravemente anche aziende agricole. L'articolo Ondata di maltempo in Afghanistan: 7 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

'Aborto prima causa femminicidio' - campagna shock; A Roma nuova Ondata maltempo - paura per alberi pericolanti : 'L' Aborto è la prima causa di Femminicidio nel mondo'. E' il messaggio shock apparso questa mattina su alcuni manifesti affissi in diverse zone di Roma da CitizenGO, in vista della Marcia per la Vita di sabato 19 maggio. In una nota il gruppo ...