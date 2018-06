DAZN diventa la nuova casa della Serie B | 430 partite in esclusiva per le prossime tre

digital-news

(Di venerdì 29 giugno 2018)(pronunciaDA-ZONE), il servizio live e on demand di sport in streaming, annunciaoggil’acquisizionedeidiritti multipiattaforma per la trasmissione di tuttii matchBKT con 10 match su 11 per giornata inper trestagioni, fino a maggio 2021. L’accordo prevede anche la trasmissione di tutte ledeiplayoff e dei playout.“Siamo orgogliosi di poter annunciare chediventerà laB” ha commentatoJacopo Tonoli, Chief Com...