Torino - coppia aggredita a coltellate : due fermati - : Un uomo di 64 anni e una donna di 70 sono stati feriti domenica sera mentre passeggiavano col loro cane. I responsabili dell'aggressione sarebbero padre e figlio: per il movente si fa strada la pista ...

Zaza - sì al Torino : gradimento per una coppia da sogno con il Gallo : Torino - Una certezza: Simone Zaza apre al Toro . Lo ha fatto sapere a chi di dovere, manifestando un gradimento all'eventuale opzione granata che non era così scontato, considerando che gioca in un ...

GEMMA GALGANI E MARCO CAPPAGLI / Uomini e Donne - la coppia si incontra a Torino. La dama in lacrime : La relazione tra GEMMA GALGANI e MARCO CAPPAGLI sembra essere sul punto di finire. La causa? Probabilmente il discorso di Giorgio delle scorse puntate che ha fatto riflettere la dama.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 15:41:00 GMT)

Disinnesco ordigno bellico a Torino - 90enne sfollata : “Una sciocchezza - io le vedevo scoppiare” : “Questa e’ una sciocchezza. Io ho 90 anni e la guerra l’ho vissuta. Sono fuggita dalle bombe, le ho viste scoppiare e creare enormi crateri. Quando iniziavano i bombardamenti suonava la sirena e noi dovevamo scappare“: lo ha raccontato una donna tra gli sfollati presenti al Palavela per le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto a Torino in via Nizza. L'articolo Disinnesco ordigno bellico a Torino, ...

Torino - figlio di due mamme : registrato un altro bambino di coppia omogenitoriale : Il primo caso simile risale al 23 aprile, quando la sindaca Chiara Appendine trascrisse all’ufficio Stato civile dell’anagrafe gli atti di nascita dei figli di tre coppie omogenitoriali, di cui un bambino sin dalla nascita. La presidente di Famiglie Arcobaleno confida che, oltre all'impegno dei Primi cittadini, arrivi anche quello del Parlamento.Continua a leggere

Calciomercato Torino - il presidente Cairo ha in mente una coppia d’attacco pazzesca per la prossima stagione : Calciomercato Torino – Il Torino sta per concludere una stagione non entusiasmante, l’obiettivo adesso è essere grandi protagonisti nella prossima stagione, con il tecnico Mazzarri che potrà preparare la stagione con grande anticipo. Si preannuncia una sessione di Calciomercato caldissima, in particolar modo diverse novità in attacco. L’ex Napoli ha in mente di attuare il 3-5-2, diversi calciatori rischiano di non trovare ...

Anche a Roma - come a Torino - una bambina è stata registrata all’anagrafe come figlia di una coppia omogenitoriale : Una bambina è stata registrata all’anagrafe del comune di Roma come figlia di una coppia di uomini, per la prima volta senza la decisione di un giudice. Lo ha annunciato l’avvocato della coppia, che è canadese e ha avuto la The post Anche a Roma, come a Torino, una bambina è stata registrata all’anagrafe come figlia di una coppia omogenitoriale appeared first on Il Post.

Gabicce Mare come Torino : l'anagrafe comunale iscrive i gemellini nati da una coppia di padri : I due bimbi sono nati negli Stati Uniti e la loro nascita è stata trascritta nel registro del Comune di residenza dei genitori, sposati civilmente. Il sindaco:...