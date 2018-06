George Clooney in Sardegna per una vacanza in famiglia

George Clooney e Amal : uniti per i bambini e contro Trump : George Clooney e Amal Alamuddin hanno donato infatti 100mila dollari a un'associazione per la difesa dei bambini migranti, in risposta alla politica dell'amministrazione Trump di separare i bambini ...

George Clooney e Amal Alamuddin hanno donato 100mila dollari per i bambini migranti : Centomila dollari per i bambini migranti. Questa la cifra donata della coppia per antonomasia di Hollywood George Clooney e Amal Alamuddin a favore dell'associazione Young Center for Immigrant Children's Right. E il gesto generoso dell'attore e della moglie arriva a ridosso dei della decisione presa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump di strappare i bambini ai genitori al confine tra Stati Uniti e Messico. Le immagini dei piccoli ...

George e Amal Clooney dalla parte dei bambini : George e Amal Clooney dalla parte dei bambini. Sebbene l’attore e l’avvocatessa libanese abbiano trascorso gran parte dell’ultimo anno in Gran Bretagna, non hanno mai perso di vista la situazione politica degli Stati Uniti. E nei giorni dell’orrore in cui il mondo ha scoperto le gabbie dove i bambini figli dei migranti, che hanno provato a superare il confine del Paese clandestinamente, vengono trattenuti e separati dai ...

George e Amal Clooney donano 100.000 dollari per i bimbi migranti : In attesa di un suo sempre più probabile futuro politico, George Clooney ha messo mano al portafoglio per dire basta alla politica di Donald Trump contro i migranti.George ed Amal hanno infatti donato 100.000 dollari alla 'Young Center for Immigrant Children's Rights', associazione che lotta per i diritti dei bambini degli immigrati. Nell'ultima settimana hanno fatto clamore le immagini dei piccoli separati dai propri genitori e tenuti ...

OCEAN THIRTEEN/ Su Rete 4 il film con George Clooney e Brad Pitt (oggi - 20 giugno 2018) : OCEAN THIRTEEN, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 20 giugno 2018. Nel cast: George Clooney, Brad Pitt e Andy Garcia, alla regia Steven Soderbergh. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:24:00 GMT)

OCEAN'S TWELVE/ Su Rete 4 il film con George Clooney e Brad Pitt (oggi - 13 giugno 2018) : Ocean’s TWELVE, il film in onda su Rete Quattro oggi, mercoledì 13 giugno 2018. Nel cast: George Clooney, Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, alla regia Steven Soderbergh. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Amal Clooney e la dedica al marito : «Pensavo di rimanere zitella - poi è arrivato lui». E George si commuove : «Pensavo di restare zitella, poi è arrivato George». A dirlo è stata Amal Clooney che per la prima volta ha parlato in pubblico dell'amore che la unisce al marito....

Il marchio Lago di Como a Los Angeles - partner della cerimonia per il premio alla carriera all'attore George Clooney : Un Mondo unico al Mondo' è stato inserito nel libro-tributo dedicato alla carriera dell'attore, stampato in più di mille copie, sui ticket in distribuzione agli ospiti, sul sito web dall'American ...

Queste foto (e queste parole) dimostrano che Amal e George Clooney sono (molto) innamorati : Se in futuro saranno la nuova coppia presidenziale d’America è difficile da dire, ma di certo George Clooney e Amal Alamuddin sono sempre più belli insieme. L’attore, 57 anni, sembra rinato da quando ha l’avvocatessa libanese al fianco. L’ha sposata nel 2014 a Venezia, sono diventati genitori – entrambi per la prima volta e di due gemelli – poco meno di un anno fa. E adesso eccoli mano nella mano a Los ...

Erano in tantissimi - alla consegna del premio alla carriera a George Clooney : Le foto della cerimonia organizzata dall’American Film Institute, con Bill Murray, Miley Cyrus e Diane Keaton, tra gli altri The post Erano in tantissimi, alla consegna del premio alla carriera a George Clooney appeared first on Il Post.

George Clooney si è commosso davanti a un tributo della moglie Amal che emozionerà anche te : Awww The post George Clooney si è commosso davanti a un tributo della moglie Amal che emozionerà anche te appeared first on News Mtv Italia.

Una vacanza sul Lago di Como come George Clooney? C’è Villa Luce : Il Lago di Como, lo sappiamo, era famoso ben prima del 2011, quando George Clooney comprò una Villa sulle sue sponde e fece diventare il Lario il suo posto di vacanza. Lo era dal tempo dei romani, lo era nell’Ottocento. E famoso o meno che fosse, che il Lago di Como sia ammaliante è un fatto. Lo è per una geografia sorprendente di montagne verdi che toccano e superano i mille metri a strapiombo su uno specchio di acqua che riflette il ...

“Non può essere George Clooney!”. Invece sì : pochi giorni fa al royal wedding e ora… beccato! : L’ultima immagine di George Clooney è quella al royal wedding di Harry e Meghan. C’era anche il divo, a dir poco impeccabile in grigio chiaro, all’evento dell’anno. Al suo fianco, una strepitosa Amal Alamuddin in giallo senape. Che coppia! Se non ci fossero stati David e Victoria Beckham, la coppia più chiacchierata del matrimonio, lui con il suo fascino intramontabile e lei con il suo muso, la scena sarebbe stata ...

Royal Wedding - George Clooney racconta la festa : «Meghan ed Henry si amano davvero» : Gli invitati al party più esclusivo degli ultimi anni, il Royal Wedding del principe Henry e di Meghan Markle, hanno dovuto rinunciare ai loro spartphone e promettere riservatezza e...