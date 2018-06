Bimba nel pozzo | passante salva lei e la mamma che si era tuffata | ' Non ci ho pensato un

Siena - Bimba cade in un pozzo/ Ultime notizie - salvata dalla mamma e da un passante-eroe nell'acqua gelida : San Quirico d'Orcia, Siena: bimba cade nel pozzo di 7 metri, salvata dalla mamma e da un passante calato con una fune nell'acqua gelida delle falde.

Bimba cade in un pozzo nel Senese : salvata dalla mamma e da un passante : Una bambina di tre anni, caduta in un pozzo cisterna di un'abitazione, ha rischiato di annegare ed è stata salvata dall'intervento della mamma, che si è buttata nel pozzo e l'ha tenuta con la testa fuori dall'acqua, e di un passante che si è calato con una fune, hanno evitato la tragedia. E' successo a San Quirico d'Orcia, nel Senese, dove nel primo pomeriggio una bambina è scivolata in un pozzo profondo 7

Convince Bimba di 6 anni a seguirlo durante le nozze : la violenta nel bosco e la uccide : La piccola era coi genitori ad un ricevimento di nozze in India. È stata convinta dal uno dei camerieri a seguirlo nel vicino bosco e qui è stata stuprata e poi brutalmente uccisa a colpi di pietre in testa.

Paura in Italia : l'ultima epidemia nel 2013. Una una settimana fa è morta una Bimba di 13 mesi : Un nuovo caso, il quarto del 2018, stavolta molto meno grave di quello che la scorsa settimana ha portato alla morte una bimba di 13 mesi di Lucera. Non è un emergenza, secondo i medici, ma la Regione si prepara a lanciare un piano rafforzato di controlli sulla filiera alimentare e sull'ambiente per scongiurare i focolai di infezione da Seu. Il nuovo caso, ricoverato da sabato al "Giovanni XXIII" di Bari, riguarda una bimba di

Abusi su Bimba di tre anni nel Napoletano : arrestato un 24enne

Bimba di 4 anni muore nella fogna di un campo profughi : tensione a Tebe : Una Bimba di 4 anni di origine irachena è stata trovata morta all'interno di una fogna in un campo profughi a Tebe, in Grecia, a nordovest di Atene. Secondo quanto riferiscono i media greci...

Bimba di tre anni cade dal balcone nel Varesotto : è grave

Francia : arrestati il padre e la madre di una Bimba uccisa e mutilata nel 1987 : I genitori della piccola sono stati arrestati il 12 giugno grazie a un esame del DNA, che ne ha rivelato il collegamento con un orribile delitto compiuto nel 1987.

FOGGIA - Bimba RICOVERATA CON SEU : E' IN GRAVI CONDIZIONI/ Ultime notizie : sette casi in Puglia nel 2017

Regno Unito. L'infermiera sbaglia la diagnosi - Bimba di 10 anni muore nel sonno : Regno Unito. L'infermiera sbaglia la diagnosi, bimba di 10 anni muore nel sonno Mya-Louise Perrin, 10 anni, di Grimsby, avrebbe potuto sopravvivere se fosse stata individuata l'appendicite che nel giro di poche ore l'ha uccisa. Commovente il ricordo del suo papà, che ha fatto la drammatica scoperta: "Era una persona positiva, dava energia a tutti".