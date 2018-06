Ballottaggi | chiuse le urne

Ballottaggi - urne chiuse nei 75 comuni al voto. Al via lo spoglio. Alle 19 affluenza in calo : Si è votato in 14 capoluoghi di provincia: Sondrio, Imperia, Massa, Siena, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Teramo, Siracusa, Ragusa e Messina, con Anconaunico capoluogo di regione. Bastioni governati da decenni dal centrosinistra in Toscana come Pisa, Siena e Massa, potrebbero cadere in mano al centrodestra...