Confine Usa Messico | l' appello di Layun dai Mondiali | ' I bambini non devono soffrire'

Canada - fa jogging ma oltrepassa il Confine USA/ Ragazza francese arrestata per due settimane : Canada, fa jogging ma oltrepassa il confine USA: Ragazza francese arrestata per due settimane. La strana vicenda accaduta ad una giovane turista che stava scattando un selfie...(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 12:53:00 GMT)

Lesley-Ann Brandt di Lucifer contro Trump e il dramma dei migranti al Confine Usa-Messico : “I bambini non si toccano” : Demone per finzione, angelo nella vita reale: così i colleghi di Lesley-Ann Brandt di Lucifer hanno definito l'attrice che nella serie tv interpreta la maliziosa Mazikeen. La star dello show, neo rinnovato e salvato da Netflix, ha lanciato una raccolta fondi per aiutare le famiglie dei migranti messicani, i cui figli (sono circa duemila) sono stati strappati ai propri genitori al confine con gli Stati Uniti. Un dramma "antiamericano", ...

Separati al Confine Usa-Messico - la mamma e il bimbo si riabbracciano dopo settimane : “Nessuno ci dividerà più” : Separati al confine tra Messico e Usa circa un mese fa, madre e bimbo si sono riabbracciati: “Ho pianto quando lo ho visto, è l’unico figlio che ho. Ora è triste ma nessuno ci separerà più”. Beata Mariana De Jesus Mejia-Mejia ha incontrato il suo figlio di 7 anni, Darwin, all’aeroporto internazionale di Baltimora. Avevano scelto la via dell’accesso illegale agli Stati Uniti in fuga dalla violenza domestica. Intanto ...

Il Time dedica la copertina alla crisi al Confine tra Usa e Messico : Il settimanale americano Time ha scelto come copertina un tema forte, che in questi giorni ha suscitato scandalo e indignazione nel popolo statunitense. La politica di ''tolleranza zero'' del presidente Donald Trump nei confronti di chi cerca di entrare illegalmente negli Stati Uniti ha smosso l'opinione pubblica, al punto che anche la first lady Melania ha espresso la sua solidarietà verso i minori che vengono separati dalle loro famiglie al ...

Usa - Melania Trump visita a sorpresa un centro migranti al Confine con il Messico : “Ditemi come posso aiutare” : Prima abbandonato dal partito, ora smentito anche nei fatti dalla moglie. Mentre il presidente statunitense Donald Trump firmava il decreto in cui si impegna a “mantenere le famiglie unite” nei centri di detenzione, la first lady Melania Trump è volata in Texas per visitare una struttura che ospita minori entrati illegalmente negli Stati Uniti e separati dai genitori. “Sono qui per conoscere la vostra struttura. Vorrei anche ...

Usa - la copertina del Time su Trump e i bambini separati al Confine con il Messico : “Che tipo di Paese siamo?” : “Che tipo di Paese siamo?” E’ quello che si chiede il Time presentando la copertina dell’ultimo numero della rivista americana, in cui appare Donald Trump che guarda una bambina che piange. Accanto la scritto “Welcome to America“. “Il presidente degli Stati Uniti ha molti lavori, uno di questi è dirci chi siamo“, scrive il Time. Time’s new cover: A reckoning after Trump’s border separation ...

Usa - Trump sui figli separati dai genitori al Confine con il Messico : “Firmerò ordine per tenere insieme le famiglie” : La “tolleranza zero” al confine tra Usa e Messico viene ridimensionata. Donald Trump ha annunciato che firmerà un testo per evitare le separazioni dei bambini dai genitori migranti che entrano illegalmente negli Stati Uniti. “Vogliamo tenere le famiglie unite“, ha dichiarato il presidente Usa alla Casa Bianca. “Firmerò qualcosa presto”, ha proseguito, spiegando che si aspetta che questo sarà seguito da una ...

Ascolta il pianto dei bambini separati dai genitori al Confine tra Messico e Usa : Ascolta il pianto dei bambini separati dai genitori al confine tra Messico e Usa La registrazione ha inasprito le polemiche riguardo la politica sull’immigrazione dell’amministrazione Trump Continua a leggere L'articolo Ascolta il pianto dei bambini separati dai genitori al confine tra Messico e Usa proviene da NewsGo.

Usa - pianti dei bimbi in gabbia al Confine con il Messico - agenti : “C’è un’orchestra” : Usa, pianti dei bimbi in gabbia al confine con il Messico, agenti: “C’è un’orchestra” Bufera sull’audio registrato alla frontiera tra i due Paesi, dove i minori sono divisi dai genitori secondo le nuove norme sull’immigrazione. Trump: “Non saremo un campo profughi” Continua a leggere L'articolo Usa, pianti dei bimbi in gabbia al confine con il Messico, agenti: “C’è ...