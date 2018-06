Calciomercato | Liverpool su Asensio | offerti 180 milioni

Calciomercato Roma - super offerte per Alisson : Liverpool e Real si contendono il portiere a suon di milioni : Calciomercato Roma- Il Liverpool avrebbe offerto 65 milioni alla Roma per Alisson. Lo scrive il ‘Mundo Deportivo’, secondo cui al club giallorosso sarebbe pervenuta anche una seconda offerta, quella del Real, pero’ piu’ contenuta (50 milioni piu’ bonus). Se il portiere della Selecao decidesse per la premier, scrive il quotidiano sportivo catalani, avrebbe garantito il posto da titolare, cosa che invece non avrebbe a ...

Calciomercato Lione - no al Liverpool per Fekir : 'Resta qui' : Sembrava fatta, i tifosi dei Reds erano già pronti ad esultare: "Che colpo! Arriva Fekir". E invece no, niente rinforzo, niente Fekir dall'OL. Perché i francesi hanno messo fine a ogni trattativa per ...

Calciomercato - il Liverpool saluta Emre Can : Juve ad un passo : Il Liverpool saluta Emre Can. A comunicarlo attraverso la pagina Twitter è stata proprio la società inglese, che ha salutato sia il centrocampista tedesco sia l’ex compagno di squadra Jon Flanagan: “Entrambi lasceranno il club dopo la conclusione del contratto – si legge nel tweet dei Reds -. Tutti quanti al Liverpool Football Club ringraziano i calciatori per il loro contributo e gli augurano le migliori fortune per il ...

Calciomercato - Fekir al Liverpool : affare da oltre 60 milioni : ROMA - Piaceva anche a Chelsea e Atletico Madrid, ma alla fine l'ha spuntata il Liverpool. Nabil Fekir saluta il Lione ed è pronto a vestire la maglia dei Reds. Per L'Equipe mancherebbe soltanto l'...

Calciomercato Roma - Firmino chiama Alisson : 'Vorrei venisse al Liverpool' : Una conferenza stampa dal ritiro del Brasile che si trasforma in un'occasione per parlare di mercato, con il futuro di Alisson in primo piano. A parlarne non è stato il portiere della Roma in prima ...

Calciomercato - Malcom vuole l'Inter nonostante l'interesse di Liverpool e Psg : Un incontro nelle scorse ore a Milano, faccia a faccia più che positivo: Malcom Filipe Silva de Oliveira, per tutti Malcom, vuole i nerazzurri. E' questo quanto emerso dal summit tra i dirigenti ...

Calciomercato Liverpool - i Reds corrono ai ripari : ecco il primo innesto : Calciomercato Liverpool – Dopo la delusione per la sconfitta in Champions League, il Liverpool pensa alla prossima stagione, primo colpo di mercato dei Reds che si candidano ad essere protagonisti anche della prossima stagione. Il club inglese ha ingaggiato dal Monaco il centrocampista Fabinho. I dettagli dell’accordo non sono stati ancora ufficializzati, ma secondo alcune indiscrezioni si parla di una cifra vicina ai 55 milioni di ...

Calciomercato Milan - vicino un super scambio con il Liverpool Video : Sembra praticamente scritto il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero, infatti, ha ricevuto altri fischi dai suoi tifosi anche in occasione della vittoria per cinque a uno del Milan contro la Fiorentina. Il rapporto tra il portiere e la curva rossonera è praticamente ai minimi termini. Perciò, è molto improbabile che Donnarumma rimanga al Milan anche per la prossima stagione, anche per il fatto che percepisce un ingaggio davvero ...

Calciomercato Napoli - c'è il Liverpool su Torreira : Il centrocampista della Sampdoria piace tantissimo agli azzurri, ma come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la squadra campana non è l'unica ad essere interessata all'uruguayano. Nonostante il ...

Calciomercato Juventus - il Liverpool su Buffon : Ad interessarsi all'esperto portiere - secondo quanto riportato da 'Premium Sport' - potrebbe essere il Liverpool .

Calciomercato : Reina al Milan? No - c'è anche il Liverpool : LONDRA , INGHILTERRA, - Pepe Reina al Milan? Tutto lascia pensare che cosi' sara'. Il portiere spagnolo ha gia' salutato i compagni di squadra e i tifosi del Napoli e pare abbia trovato un accordo con ...

Calciomercato - oro Salah : la nuova valutazione economica dell’attaccante del Liverpool : Momento fantastico per l’attaccante Salah, il calciatore sta trascinando il Liverpool con prestazioni incredibili, l’egiziano è stato grande protagonista anche nella gara d’andata contro la Roma, una doppietta, due assist e giocate incredibili, si tratta di un grande rimpianto per il club giallorosso. Salah può essere pienamente in corsa per il Pallone d’Oro, stagione veramente da incorniciare. Il calciatore dei Reds è ...

Calciomercato Juventus - offerta folle del Liverpool Video : Caldissimo l'asse Torino-Liverpool; Emre Can è uno dei principali obiettivi della #Juventus e potrebbe diventare bianconero al termine della stagione, quando gli scadra' il contratto. Il centrocampista tedesco avrebbe gia' un accordo con la dirigenza bianconera e formerebbe una coppia davvero molto interessante con Miralem Pjanic. Stando a quanto riportano i media britannici, comunque, anche il Liverpool ha messo nel mirino un calciatore della ...