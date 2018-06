Assolto in appello dopo 11 anni dall' incidente

Roberto Maroni - incarico ex collaboratrice : condannato a un anno/ L'ex Ministro : "Sarò Assolto in appello" : Roberto Maroni, aiuti a ex collaboratrici: condannato a un anno e a 450mila euro di multa. “Deluso ma non mi scoraggio”, la reazione delL'ex governatore lombardo. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 21:25:00 GMT)

Ubriaco al volante Assolto in appello : "Guidava piano" : Un 33enne di Treviso è stato assolto in appello dopo essere stato condannato per guida in stato di ebbrezza.Perché né guidava ad alta velocità, né aveva dato in escandescenza con gli agenti al momento dell'alcol test.Il fatto risale alla notte del primo maggio 2016, quando l"uomo venne fermato a Villorba, nel trevigiano, per un controllo stradale di routine e risultò positivo all'etilometro: 1,10, ovvero 0,30 oltre il limite consentito dalla ...

Venezia : ubriaco al volante - ma guidava piano : automobilista Assolto in appello : Buone notizie per chi è finito o potrebbe finire a processo per guida in stato d'ebbrezza. Se infatti l'unica contestazione è quella di essere stati beccati un po' brilli e se lo stato di alterazione ...

Milano - Emilio Fede Assolto in appello per la bancarotta della società di Lele Mora : In primo grado era stato condannato a tre anni e mezzo di carcere. Il suo coimputato aveva patteggiato

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : morti amianto Olivetti - processo Appello "De Benedetti Assolto perchè.." : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: morti amianto all'Olivetti, processo Appello con tutti assolti. Ecco perchè Carlo De Benedetti è 'salvo'.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : morti amianto Olivetti - processo Appello “De Benedetti Assolto perchè..” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: processo Olivetti per morti d'amianto, tutti assolti in Appello i condannati in primo grado. Salvi i fratelli De Benedetti e Corrado Passera(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:33:00 GMT)