Simona Ventura verso Temptation Island. 'È pronta a giocare un jolly pesantissimo' : Tra 'Selfie' e 'Amici' Simona Ventura è tornata alla conduzione e con la nuova stagione televisiva l'attende la prima edizione di Temptation Island in salsa vip. La versione nip, che ha visto la ...

Simona Ventura e la crisi con Gerò Carraro : «Abbiamo capito quando l?altro aveva bisogno dei suoi spazi» : MILANO ? Da tempo si parla di crisi fra Simona Ventura e il fidanzato Gerò Carraro, figlio di Nicola, attuale marito di Mara Venier. La conduttrice, che tornerà sul piccolo...

Paola Perego - ritorno in tv col dramma : lo 'scherzetto' di Simona Ventura - prima puntata rovinata : Paola Perego torna in televisione da lunedì 25 giugno su Raiuno. Una seconda serata in cui incontra dodici donne protagoniste del mondo dello spettacolo che si raccontano. Il titolo, Non disturbare , ...

Simona Ventura a “Belve” : “Maria De Filippi mi è stata molto vicina in questi anni” : Ospite di “Belve” sul Canale Nove, Simona Ventura ha raccontato la sua carriera e i suoi momenti di successo, ma anche di declino. Ecco le sue parole Una Simona Ventura come sempre vera e diretta quella vista alla prima puntata di “Belve“, il nuovo di interviste condotto da Francesca Fagnani in seconda serata sul Canale Nove. Scopriamo cosa ha rivelato e raccontato Super Simo sulla sua vita professionale e privata. Simona ...

Simona Ventura : "Ho detto stop alla chirurgia. Ora sto recuperando la mia espressività" : "Ho smesso con la chirurgia estetica, soprattutto in faccia", inizia così il lungo intervento di Simona Ventura a Belve, il programma su Nove.La conduttrice si è raccontata senza peli sulla lingua ed è tornata su un tema piuttosto caro ai vip: i ritocchini. Incalzata dalla giornalista, Simona Ventura ha confessato di aver smesso con la chirurgia due anni fa, quando ospite del Maurizio Costanzo Show, nel rivedersi, non ha più riconosciuto il suo ...

Simona Ventura : «A Mediaset due o tre colleghe nemiche [...] dicevano che ero una stron*a» : Simona Ventura a Belve “Hanno tentato molte volte di abbattermi, però io non muoio mai, nel senso che rinasco dalle mie ceneri come l’araba fenice”. A parlare è Simona Ventura, prima protagonista del nuovo ciclo di puntate di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani, in onda sul Nove ogni venerdì in seconda serata. La conduttrice ha ripercorso alcune tappe della sua carriera che, come più volte ha ricordato, ...

'Troppe ingerenze' - Simona Ventura bacchetta la Rai : Simona Ventura è la protagonista della nuova edizione di "Le Belve" il programma condotto da Francesca Fagnani su Canale Nove. Un'intervista one to one in cui la conduttrice si racconta con serenità e ...