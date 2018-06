No alla chiusura del Punto di assistenza fiscale | appello degli avvocati alla Regione

PASTORE alla ROMA/ L'agente del Flaco - Simonian : "Chiusura trattativa ancora lontana" : PASTORE ALLA ROMA, il Flaco vicinissimo ai giallorossi, si chiude oggi? I dettagli economici dell'operazione con il Paris Saint Germain, ormai in dirittura d'arrivo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 00:47:00 GMT)

I 5 stelle di Carrara votano "no" alla chiusura dei porti : Ieri sera in un Consiglio Comunale di una città pentastellata la maggioranza Cinque stelle ha votato compatta "no" alla mozione di appoggio alla chiusura dei porti di un consigliere di Forza Italia che, probabilmente provocatoriamente, voleva dimostrare la totale adesione dei colleghi di "contratto" alla linea di governo relativa alla indisponibilità dei porti italiani, anche in chiave umanitaria.Questo cercando di invitare quel ...

“Sono alla fame”. Da concorrente simbolo del Gf15 alla disperazione. La confessione a pochi giorni dalla chiusura del reality : Sono passate poche ore dalla fine dell’edizione numero 15 del Grande Fratello. alla fina ha trionfato Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo, ma più che la sua vittoria a tenere banco adesso sono le dichiarazioni di un altro concorrente che starebbe passando, per sua stessa ammissione, un momento di difficoltà economiche molto serie. Parliamo di Baya Dame che si ritrova con un pugno di mosche in mano: “Sono rovinato, mi stanno aiutando i ...

Russia 2018 : Will Smith canta alla chiusura : Will Smith sarà uno degli interpreti della canzone ufficiale del mondiale Fifa 2018 dal titolo “Live it up”. Lo ha reso noto l’ente mondiale del calcio con un comunicato. La canzone è stata prodotta dal DJ e compositore Diplo. Insieme alla stella di Hollywood, anche Nicky Jam e Era Istrefi si esibiranno in occasione della finale, che si terrà il 15 luglio nello stadio Luzhniki di Mosca. Il lancio di “Live it Up” è ...

Russia 2018 : Will Smith canta alla chiusura : Will Smith sarà uno degli interpreti della canzone ufficiale del mondiale Fifa 2018 dal titolo “Live it up”. Lo ha reso noto l’ente mondiale del calcio con un comunicato. La canzone è stata prodotta dal DJ e compositore Diplo. Insieme alla stella di Hollywood, anche Nicky Jam e Era Istrefi si esibiranno in occasione della finale, che si terrà il 15 luglio nello stadio Luzhniki di Mosca. Il lancio di “Live it Up” è ...

Mondiali : Will Smith canta alla chiusura : ANSA, - MOSCA, 24 MAG - Will Smith sarà uno degli interpreti della canzone ufficiale del mondiale Fifa 2018 dal titolo "Live it up". Lo ha reso noto l'ente mondiale del calcio con un comunicato. La ...

Russia 2018 : Will Smith canta alla chiusura : Will Smith sarà uno degli interpreti della canzone ufficiale del mondiale Fifa 2018 dal titolo “Live it up”. Lo ha reso noto l’ente mondiale del calcio con un comunicato. La canzone è stata prodotta dal DJ e compositore Diplo. Insieme alla stella di Hollywood, anche Nicky Jam e Era Istrefi si esibiranno in occasione della finale, che si terrà il 15 luglio nello stadio Luzhniki di Mosca. Il lancio di “Live it Up” è ...

Governo - alle 12 via alle consultazioni alla Camera. I big sono attesi nel pomeriggio : alle 17 il Pd - in chiusura Lega e 5 Stelle : Avranno inizio a mezzogiorno, e andranno avanti fino al tardo pomeriggio, le consultazioni alla Camera del neopresidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, arrivato a Montecitorio attorno alle 10. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito ieri, dopo quasi due ore di colloquio, l’incarico a formare il Governo e il giurista indicato dai 5 Stelle ha accettato con riserva, confermando la vocazione europea dell’Italia e ...

Bari - tribunale ad un passo dalla chiusura : rischia di crollare - via all'inchiesta : Nelle prossime ore l'intero palazzo potrebbe essere sgomberato per il rischio crolli. A dirlo, confermando le indiscrezioni delle ultime ore, il sindaco di Bari Antonio Decaro che ha parlato di ...

Maltempo Marche : riaperta l’ex ss360 dopo la chiusura per allagamento : E’ stata riaperta al traffico la ex strada statale 360 Arceviese, in precedenza chiusa in entrambe le direzioni tra le località Bettolelle e Casine, in provincia di Ancona, a causa di un allagamento dovuto alle forti piogge che hanno interessato la zona nelle ultime ore. Lo comunica Anas. L'articolo Maltempo Marche: riaperta l’ex ss360 dopo la chiusura per allagamento sembra essere il primo su Meteo Web.

Il Supplente slitta al 13 giugno : Rai 2 lo sposta alla chiusura delle scuole : UPDATE 17 maggio: Il debutto era previsto per mercoledì 16 maggio, ma nel prime time di Rai 2 è arrivato Scanzonissima, con Gigi e Ross. Si era quindi parlato di giovedì 17, stasera quindi, ma nel palinsesto della seconda rete Rai è comparso il season finale di Hawaii Five-0. Un tweet del produttore Carlo degli Esposti, invece, svela che la prima puntata del programma andrà in onda solo da mercoledì 13 giugno, quindi al termine del ...

Salute mentale : 40 anni dalla chiusura degli ospedali psichiatrici : Compie 40 anni la legge 180, conosciuta come “Legge Basaglia”, che decretò l’abolizione degli ospedali psichiatrici in Italia. In occasione del quarantennale, l’Asl Roma 2 ha organizzato, giovedì 10 maggio prossimo, in collaborazione con la Consulta Dipartimentale per la Salute mentale Asl Roma 2, una giornata d’incontro con i cittadini, dalle ore 11 alle ore 16, presso i Centri di Salute mentale e i Centri Diurni ...

Pd : "No alla chiusura della banca dentro al Monoblocco" : Carrara - IL circolo PD di Carrara Centro, venuto a conoscenza che la Carige ha deciso di chiudere il proprio sportello sito all'interno del monoblocco e polo ambulatoriale di Monterosso esprime "...

Maltempo : traforo del Tenda allagato - Anas dispone la chiusura : Anas rende noto che il traforo del Tenda, il valico internazionale che collega Italia e Francia attraverso la provincia di Cuneo, è stato chiuso: le piogge insistenti hanno determinato “infiltrazioni d’acqua che hanno causato l’allagamento di un tratto di sede stradale in galleria“. L'articolo Maltempo: traforo del Tenda allagato, Anas dispone la chiusura sembra essere il primo su Meteo Web.