Campionati Europei Assoluti | Giorgio Avola vince il Bronzo individuale

Scherma – Campionati Europei di fioretto maschile - l’Italia centra la finale grazie al successo sulla Polonia : La squadra italiana di fioretto maschile ha conquistato la finale ai Campionati Europei di Novi Sad, battuta in semifinale la Polonia La nazionale italiana di fioretto maschile approda in finale ai Campionati Europei di Novi Sad. Daniele Garozzo e Giorgio Avola, reduci rispettivamente dall’argento e dal bronzo individuale, assieme ad Andrea Cassarà ed Alessio Foconi, dopo aver sconfitto ai quarti la Gran Bretagna per 45-27, hanno superato ...

Nuoto - si avvicinano i Campionati Europei di Glasgow : il dt Butini chiede di allargare la rosa degli azzurri : Il direttore tecnico della nazionale di Nuoto Cesare Butini proporrà al Consiglio Federale d’integrare l’elenco dei 31 atleti già qualificati aggiungendo tre nuotatori Al fine di favorire la preparazione ai prossimi campionati europei di Glasgow, il direttore tecnico della nazionale di Nuoto Cesare Butini proporrà al Consiglio Federale d’integrare l’elenco dei 31 atleti già qualificati aggiungendo tre nuotatori a titolo ...

Gol su punizione - Juve seconda tra i club dei migliori Campionati europei : La formazione di Massimiliano Allegri è seconda tra le squadre dei cinque migliori campionati europei. Nella top 20 ci sono altre tre italiane. L'articolo Gol su punizione, Juve seconda tra i club dei migliori campionati europei è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ciclismo : Montichiari sarà la città per i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23 : L’UEC ha deciso che la città di Montichiari ospiterà i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23, in programma dal 21 al 26 agosto Si svolgeranno in Italia, al Velodromo di Montichiari, i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23, dal 21 al 26 agosto, subito dopo i mondiali Juniores previsti dal 12 al 18 agosto ad Aigle, in Svizzera. Lo ha deciso l’UEC nei giorni scorsi, accogliendo la proposta dell’Italia. “Non c’erano altre ...

Viterbo : Campionati Europei Pattinaggio Artistico : oro e bronzo per Ludovica Delfino : ... i dirigenti della Star Roller Club e tutte le compagne di squadra che hanno seguito con entusiasmo in diretta streaming l'impresa del loro idolo e compagna di squadra. Ma tempo per riposare non c'è ...

Squash - Campionati Europei a squadre 2018 : l’Italia femminile ottiene la promozione in seconda divisione : La capitale lettone Riga ha ospitato la terza divisione dei Campionati Europei a squadre di Squash 2018, dove l’Italia era presente con la compagine femminile. Condotta dall’allenatore Timothy Simpson, la nazionale italiana era formata da Monica Menegozzi, Petra Paunonen, Cristina Tartarone e Lily Taylor-French. Inserita nel girone A, l’Italia ha iniziato il proprio percorso dominando per 3-0 l’Estonia, ripetendosi poi ...

A Corigliano tutto è pronto per le Qualificazioni ai Campionati Europei Under 20 Maschili : L'intera manifestazione potrà essere seguita anche in diretta streaming sul canale You Tube della Federazione Italiana Pallavolo e su Laola1.tv Il programma completo con in dettaglio gli incontri ...

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : i criteri di qualificazione agli Europei : Dal 20 al 22 Aprile a Torino si terranno i Campionati Italiani di Tuffi. Questa è la prima tappa di avvicinamento ai Campionati Europei di Edimburgo che si disputeranno in Scozia dal 6 al 12 agosto. Presso la piscina “Monumentale” si terranno gare open con 76 atleti di 20 società nelle prove individuali (34 femmine e 42 maschi) e 25 coppie nei Tuffi sincronizzati, compresi gli spagnoli Nicolas Garcia e Alberto Arevalo. Quali sono i ...

Scherma - Campionati Europei Under23 : doppietta azzurra nel fioretto. Oro per Martina Sinigalia e bronzo per Elisabetta Bianchin : Seconda giornata ai Campionati Europei Under23 di Scherma in corso di svolgimento a Yerevan e arrivano altre due medaglie per l’Italia. Dopo l’oro di Dario Cavaliere di ieri, risuona ancora l’inno di Mameli grazie al successo di Lucrezia Sinigalia nella prova di fioretto femminile. Una meravigliosa doppietta azzurra sul podio, perchè Elisabetta Bianchin è di bronzo. Un vero e proprio dominio quella di Sinigalia che ha demolito ...

Ballerina prodigio di 9 anni non si arrende al cancro : qualificata ai Campionati Europei : La storia di Lily Douglas, Ballerina prodigio di 9 anni, che nonostante combatta da un anno contro un raro tumore osseo che l'ha costretta a quattordici cicli di chemioterapia e a numerosi interventi, è riuscita a qualificarsi ai Campionati Europei: "Finché continua a danzare, può superare qualunque cosa".Continua a leggere

Gb - la piccola ballerina che non si arrende al cancro qualificandosi ai Campionati Europei : Gb, la piccola ballerina che non si arrende al cancro qualificandosi ai Campionati Europei Lily, 10 anni di Edimburgo, campionessa di break dance e freestyle, un anno fa ha scoperto di essere affetta dal sarcoma di Ewing, che colpisce il tessuto osseo, ma non ha appeso le scarpette di danza al chiodo Continua a leggere