Basket – U18 Eccellenza | Stella Azzurra campione d’Italia | battuta la Virtus Roma

sportfair

: RT @supportersmagaz: #Italbasket @StellaAzzurraRo campione U18. Il recap del direttore di SM su @ilmessaggeroit - marinopetrelli : RT @supportersmagaz: #Italbasket @StellaAzzurraRo campione U18. Il recap del direttore di SM su @ilmessaggeroit - supportersmagaz : #Italbasket @StellaAzzurraRo campione U18. Il recap del direttore di SM su @ilmessaggeroit -

(Di lunedì 18 giugno 2018)Under 18. Nel derby capitolinola58-55. Terza classificata la Grissin Bon Reggio Emilia,la Mens Sanaball Academy 71-67 Montecatini Terme., e sono otto. La squadra di coach Germano D’Arcangeli ha sconfitto laper 58-55, conquistando così il titolo diUnder 182018. Salgono a quota 8 gli Scudetti vinti dagli stellini in appena quattro anni. Bis stagionale dopo la vittoria in Under 15. Studio Fotografico Daniele Lenzi————————-Foto di: Partita dalla grande intensità e dalle mille emozioni, con lasempre avanti ma mai capace di dare il colpo del ko ad una attentissima. La squadra di coach Bizzozi ha continuato a crederci arrivando all’ultimo possesso con il tiro del pareggio. La ...