Gli sviluppatori di FIFA 19 vorrebbero confrontarsi con PES anche su Nintendo Switch

Gli sviluppatori di Sony Santa Monica ci parlano del comparto artistico e del design di God of War : Sin dalla sua uscita un paio di mesi fa, God of War è stato un gioco straordinario con il suo fantastico gameplay e le sue immagini accompagnate da magnifici suoni. La scorsa notte, Santa Monica Studio e Gnomon School of Visual Effects, ci hanno offerto un tuffo nella creazione di God of War.Come riporta Dualshockers, l'evento è andato sicuramente in profondità andando dietro le quinte nella creazione degli incredibili ambienti e del character ...

Playground Games entrano in Microsoft : 'voGliamo diventare i miGliori sviluppatori del mondo' : Inoltre, possiamo influenzare le decisioni da prendere sul futuro delle piattaforme." "Vogliamo sfruttare la spinta dataci da Microsoft per diventare lo studio migliore al mondo. Un obiettivo ...

Playground Games entrano in Microsoft : "voGliamo diventare i miGliori sviluppatori del mondo" : Il capo di Playground Games, Gavin Raeburn, ha detto la sua riguardo i nuovi obbiettivi che lo studio si è prefissato in seguito all'acquisizione da parte di Microsoft.Lo sviluppatore è ora uno studio di proprietà del colosso americano, ecc ora le parole di Raeburno riportate da MCVUK:"Ora che facciamo parte della famiglia Xbox siamo spinti a creare giochi ancora migliori rispetto a quanto fatto in precedenza".Read more…

Google dona la possibilità aGli sviluppatori di emettere rimborsi parziali : Google ha da poco aggiornato la sua Google Play Developer Console donando la possibilità agli sviluppatori di effettuare rimborsi parziali ai propri utenti. L'articolo Google dona la possibilità agli sviluppatori di emettere rimborsi parziali proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di Ace Combat 7 rassicurano i fan : la data di uscita sarà svelata presto : Ace Combat 7, già provato in anteprima per voi, è atteso da molto tempo. I fan lo stavano già aspettando molto prima dell'annuncio, alcuni anni fa, e il gioco ha subito ritardi dall'inizio. Tuttavia, il titolo, che era stato originariamente annunciato come esclusiva per PS4 prima di essere annunciato anche per PC e Xbox One, riceverà presto una data di uscita, stando a quanto dichiarato dal produttore Kazutoki Kono.Come riporta Gamingbolt, ...

Fallout 76 sarà online ma avrà una storia? Rispondono Gli sviluppatori : Fallout 76 ha abbandonato l'esperienza single player della serie per il multiplayer online. I giocatori quindi si chiedono: avrà una storia? La risposta è sì e arriva dagli stessi sviluppatori. Ci sarà uno specifico endgame che corrisponderà con il lancio delle armi nucleari. L'ultimo documentario di Danny O'Dwyer su Noclip è incentrato proprio su Fallout 76. Come sarà Fallout 76 Il documentario verte su dialoghi con lo staff di Bethesda prima ...

Stop all’uso dei contatti degli utenti : Apple frena Gli sviluppatori di app : Apple ha modificato le regole del suo App Store per limitare il modo in cui gli sviluppatori riuscivano a ottenere e sfruttare i dati dei contatti dei possessori di iPhone. Secondo quanto scoperto da Bloomberg, le modifiche delle linee guida non sarebbero state formalmente annunciate, ma apportate già dalla scorsa settimana. Agli sviluppatori viene ora vietato di trasformare le rubriche in un database di contatti e, soprattutto, di vendere quel ...

E3 2018 : Gli sviluppatori di Dead or Alive 6 hanno come obiettivo i 60fps - la versione Switch non è in programma : Koei Tecmo è stata molto attiva nel supportare Nintendo Switch, ma Dead or Alive 6 è stato annunciato solo per PS4, Xbox One e PC. Durante un'intervista all'E3 2018, DualShockers ha chiesto al producer e director Yohei Shimbori se un porting per Switch rientra nei piani della compagnia.Shimbori-san ha spiegato che al momento il team non sta considerando Nintendo Switch a causa di problemi tecnici e si stanno invece concentrando sul ...

Phoenix Point : Gli sviluppatori del successore spirituale di XCOM spiegano perché il gioco non arriverà su PS4 : Mentre qualche giorno fa abbiamo appreso del rinvio al 2019 di Phoenix Point, ora arrivano notizie interessanti che chiariscono il perché lo strategico a turni di Julian Gollop, creatore di XCOM, non arriverà su PS4 ma solo su Xbox One e PC.Come segnalato su ResetEra, il team ha spiegato con un post su Twitter che Microsoft ha sempre sostenuto e supportato il progetto, mettendo a disposizione le risorse necessarie per la versione Xbox One, ...

Gli sviluppatori dietro Titanfall 2 mostreranno qualcosa di interessante all'E3 : Vince Zampella, riporta Dualshockers, è il CEO di Respawn Entertainment e come possiamo leggere nel suo tweet egli ha anticipato che in occasione dell'EA Play scopriremo un "piccolo e delizioso bocconcino", testuali parole.Si tratterebbe di qualcosa realizzato dallo sviluppatore di Titanfall 2, ma molto probabilmente non sarà un reveal completo, dato che lo studio non è ancora pronto a parlare di tutti i meravigliosi progetti che hanno in ...

Bohemia Interactive : Gli sviluppatori di ARMA e DayZ presenteranno un nuovo gioco in esclusiva per Xbox One all'E3 2018 : L'argomento "esclusive Xbox One" è abbastanza delicato, soprattutto ultimamente con il rumoreggiato e poi confermato rinvio al prossimo anno di Crackdown 3. La conferenza E3 2018 di Microsoft è molto attesa da questo punto di vista: i fan vogliono capire quali siano i piani per quanto riguarda le esclusive.A quanto pare, però, sembra proprio che non mancheranno annunci per delle esclusive per l'ammiraglia di Microsoft. Come riporta Gematsu, ...

Avalanche Studios : Gli sviluppatori di RAGE 2 e Just Cause potrebbero essere al lavoro su un gioco non ancora annunciato : Lo sviluppatore di Just Cause 3 e RAGE 2 potrebbe essere al lavoro su un gioco tutto nuovo e non ancora annunciato, stando a quanto riportato da IGN.Avalanche Studios ha offerto un piccolo assaggio del titolo in questione su Twitter, con un hashtag che menziona il suo nuovo franchise. L'immagine off-screen sembrerebbe mostrare uno sparatutto in prima persona.Ultimamente ci sono state interessanti novità in casa Avalanche, il mese scorso, ...

La Migrazione deGli sviluppatori e tutti i video del keynote WWDC 2018 sono su YouTube - : Questa volta però invece di uccelli e pesci, la specie migratoria studiata è quella degli Sviluppatori che dopo 11 mesi di ibernazione volano da ogni angolo del mondo in California per l'appuntamento ...

Microsoft potrebbe acquisire Playground Games - Gli sviluppatori di Forza Horizon : Lo sviluppatore britannico Playground Games potrebbe essere in procinto di essere acquisito da Microsoft. O almeno così sembra, stando a un recente cambio nell'assetto dello studio responsabile della serie di Forza Horizon. Come riporta Wccftech, il 29 maggio scorso, infatti, Keith Ranger Dolliger è stato nominato nuovo direttore all'interno di Playground.Una veloce ricerca su Google mostra che Mr. Dollinger è stato per un lungo periodo Vice ...