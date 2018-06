Amedeo Minghi | ' Ricanto gli anni ' 90 Con i colleghi di Ballando? Abbiamo un gruppo

Amedeo Minghi dopo “Ballando con le stelle” ritorna alla musica con un doppio live ed un nuovo singolo : “Tutto il tempo” è il titolo del nuovo seducente singolo di Amedeo Minghi, da venerdì 27 aprile in radio, sulle piattaforme digitali e negozi online. Il brano (etichetta Clodio Music, edizioni musicali La SanBiagio Produzioni) anticipa l’uscita di un doppio live, di prossima pubblicazione. Cosa possiamo fare noi se non affidarci al tempo, che è in grado, con le sue distanze e con i suoi ingranaggi, di farci prendere consapevolezza su ciò ...

Ballando con le Stelle - eliminato Amedeo Minghi ma non esce dal programma. Attesa per l'ospite Terence Hill : Ballando con le Stelle arriva alla settima puntata e i giochi si fanno più duri. Amedeo Minghi viene eliminato subito, ma potrebbe essere tra i Ripescati della tredicesima edizione. Intanto, cresce l'...

Amedeo Minghi e Samanta Togni/ Eliminati contro Akash : "Lui non ha gli occhi verdi" (Ballando con le stelle) : Amedeo Minghi e Samanta Togni: nonostante la buona esibizione, la coppia si trova al televoto e scoprirà questa sera se potrà proseguire l'avventura a Ballando con le stelle 2018. (Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 21:00:00 GMT)

Amedeo Minghi E SAMANTA TOGNI/ La coppia riuscirà a superare lo scoglio del televoto? (Ballando con le stelle) : AMEDEO MINGHI e SAMANTA TOGNI: nonostante la buona esibizione, la coppia si trova al televoto e scoprirà questa sera se potrà proseguire l'avventura a Ballando con le stelle 2018. (Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 08:40:00 GMT)

Ballando con le stelle - anticipazioni 21 aprile : subito l'eliminazione tra Akash Kumar e Amedeo Minghi : Vi ricordiamo che il programma sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma web della Rai . Ballando con le stelle, attesa per il responso sul televoto Sabato scorso la puntata si era ...

Ballando con le stelle | Diretta 14 aprile 2018 | Akash VS Amedeo Minghi | Televoto aperto : Ballando con le stelle in Diretta la puntata del 14 aprile 2018 su TvBlog.it[live_placement]prosegui la letturaBallando con le stelle | Diretta 14 aprile 2018 | Akash VS Amedeo Minghi | Televoto aperto pubblicato su TVBlog.it 15 aprile 2018 00:44.

Ballando con le stelle | Diretta 14 aprile 2018 | Amedeo Minghi : Ballando con le stelle in Diretta la puntata del 14 aprile 2018 su TvBlog.it[live_placement]prosegui la letturaBallando con le stelle | Diretta 14 aprile 2018 | Amedeo Minghi pubblicato su TVBlog.it 14 aprile 2018 22:13.

Amedeo Minghi E SAMANTA TOGNI/ Il commento di Canino : "Sembravi ubriaco!" (Ballando con le stelle 2018) : AMEDEO MINGHI e SAMANTA TOGNI ballano una travolgente danza tribale. La giuria si scatena: "Lui è un mostro, sembrava ubriaco". (Ballando con le stelle 2018)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:09:00 GMT)

Amedeo Minghi E SAMANTA TOGNI / Il cantante è il miracolo di Ballando con le stelle 2018? : AMEDEO MINGHI e SAMANTA TOGNI sono stati una delle migliori coppie dell'ultima puntata di Ballando con le stelle. Guillermo Mariotto ha gridato al miracolo: riusciranno a riconfermarsi?(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:02:00 GMT)

“Da quando è morta…”. La confessione di Amedeo Minghi : a Ballando con le Stelle lo ha dovuto dire. Il cantante ha avuto un momento di grande commozione e la verità è venuta a galla : Ballando con le Stelle riserva sempre moltissime emozioni. Al di là della danza e delle piccole polemiche, ci sono momenti decisamente commoventi. Nella puntata andata in onda il 7 aprile c’è stato un episodio che ha colpito tutti. Protagonista di questa vicenda è stato il cantante Amedeo Minghi che è in gara assieme a Samanta Togni. La coppia si è esibita in un valzer sulle note di una canzone dello stesso Minghi, la bellissima 1950. ...

Ballando con le stelle - Amedeo Minghi fa piangere tutti : 'Sono qui per mia moglie - morta 4 anni fa' : Emozioni forti a Ballando con le stelle . Il grande protagonista dell'ultima puntata è stato Amedeo Minghi . Il cantautore romano, 70 anni, ha confessato di aver accettato di partecipare al talent vip ...

Amedeo Minghi stupisce la giuria e confessa : «Sono qua perché lo avrebbe voluto mia moglie» : Amedeo Minghi oggi è protagonista indiscusso della puntata del sabato sera di Ballando con le stelle, lo show condotto su Raiuno da Milly Carlucci. Prima commuove durante un'intervista...

Amedeo Minghi stupisce la giuria e confessa : «Sono qua perché lo avrebbe voluto mia moglie» : Amedeo Minghi oggi è protagonista indiscusso della puntata del sabato sera di Ballando con le stelle , lo show condotto su Raiuno da Milly Carlucci . Prima commuove durante un'intervista ricordando ...

Amedeo Minghi e Samanta Togni/ Lui balla e la giuria grida al miracolo (Ballando con le stelle 2018) : Amedeo Minghi e Samanta Togni si esibiranno questa sera a ballando con le stelle, portando una grande sorpresa. La coppia si troverà ancora a rischio eliminazione?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:04:00 GMT)