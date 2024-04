Lega - Matteo Salvini | L’Italia non è una colonia islamica A Bergamo via la sinistr - che pensa solo alle Ztl e favorisce i ricchi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Grumello del Monte., vice Premier e Ministro dei Trasporti e Infrastrutture, leader della, protagonista alla festa del suo partito a Grumello del Monte, per il lancio della campagna elettorale di tutti i sindaci della provincia e delle Europee, in particolare per quella di Giovanni Malanchini, consigliere regionale del Carroccio. Sala gremita, oltre 200 le persone che hanno scelto di essere presenti per ascoltare il loro leader, reduce dalla presentazione a Milano del suo ultimo libro “Controvento”. Insieme ai cittadini, presenti anche Andrea Pezzotta, candidato sindaco di, Alessandro Carrara, consigliere comunale, e Fabrizio Sala, segretario provinciale del partito. “Laè unica perché in questo ponte i volontari dihanno scelto di rimanere qui ...