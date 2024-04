Abbiamo unito due meraviglie della medicina moderna | una donna viene sottoposta a una pompa cardiaca e renale di maiale con procedure rivoluzionarie

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 26 aprile 2024) Una procedura medica rivoluzionaria: il caso di Lisa Pisano Unadel New Jersey, Lisa Pisano, ha subito una procedura medica pionieristica in cui le è stata impiantata unae un rene di. A 54 anni, soffriva di insufficienzae malattiaterminale, impedendole di qualificarsi per un trapianto convenzionale cuore-rene. La sfida medica di Lisa Pisano La scelta di Pisano di intraprendere questa procedura è stata dettata dal fatto che non poteva attendere anni per un rene umano compatibile. Con poche settimane di vita rimaste, i medici hanno deciso di cercare un’alternativa, optando per organi L'articolo proda News Nosh.