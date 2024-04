Festival pianistico - Bruno Bozzetto e Progetto Schumann | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’inaugurazione delal Donizetti, l’incontro conalla Fiera dei Librai, ilalla Sala Piatti e tanto altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 26 aprile. Ecco gli appuntamenti.Sino al 1° maggio sul Sentierone prosegue la Fiera dei Librai di. Ecco il programma di oggi. Venerdì 26 aprile ore 16:00 Spazio incontri Claudio Sottocornola Così vicino, così lontano. L’inquietudine dell’assoluto (Velar edizioni, 2023) L’autore, a partire da un approccio filosofico, attraversa i luoghi della spiritualità e della teologia cristiana per attualizzarne aspirazioni e contenuti nel solco della contemporaneità. A partire dalla crisi della parola e dal ...

Dal 26 aprile al 15 giugno, tra il Teatro Donizetti di Bergamo e il Teatro Grande di Brescia è in programma la 61esima edizione del «Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo». Gli eventi avranno come tema conduttore la città di Vienna , da Mozart fino alle avanguardie del primo ... Continua a leggere>>

Bergamo. Cambio sul podio del Concerto inaugurale del Festival Pianistico . Il direttore Dan Ettinger non potrà essere presente a Bergamo il 26 aprile e a Brescia il giorno successivo a dirigere gli Stuttgarter Philharmoniker per l’apertura del 61esimo Festival per motivi di salute. Al suo posto ... Continua a leggere>>

Sogni e presagi, da Martha il recital pianistico con Giuseppe Guarrera - Il penultimo House Concert della Stagione Primaverile 2024 che si svolgerà da Martha - Music Art House Academy è "Sogni e presagi", un recital pianistico in compagnia di Giuseppe Guarrera. Nell’attual ...

Concerto inaugurale del festival pianistico: Rémy Ballot sostituisce Dan Ettinger - Bergamo. Cambio sul podio del concerto inaugurale del festival pianistico. Il direttore Dan Ettinger non potrà essere presente a Bergamo il 26 aprile e a Brescia il giorno successivo a dirigere gli ...

I poeti del Piano Solo, torna il festival dedicato alle emozioni del pianoforte in purezza - Torna per il quinto anno consecutivo I Poeti del Piano Solo, il festival totalmente dedicato al recital di piano solo, organizzato dal Musicus Concentus in collaborazione con l’Associazione Something ...

