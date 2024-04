Lei mi ha tradito - ora io devo tradire lei? Le legge del taglione non funziona mai | Olly risponde alla nostra posta del cuore

“Il ministro Gennaro Sangiuliano? Non gli parlo dal 23 ottobre, non devo dirgli niente. Non potevo sentire una persona che riceve una lettera anonima e la manda all’Antitrust. Le lettere anonime si buttano via, gli uomini che hanno dignità non accolgono lettere anonime”. Così Vittorio Sgarbi dopo ...

Continua a leggere>>