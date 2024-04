Anas pagherà i movieri Il cantiere può ripartire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Saràa pagare il 100% dei costi deiimpegnati sulla Statale Regina durante i lavori per la realizzazione della variante della Tremezzina. Figure indispensabili per evitare la paralisi della via di comunicazione. Sono circa seicentomila euro e la conferma arriva dal Ministro delle infrastrutture. La prefettura di Como ha scritto al dicastero proponendo la copertura totale delle spese (così da sgravare i comuni comaschi) e il Ministero ha dato il via libera. Nei paesi sul Lario tirano un sospiro di sollievo. I lavori riprenderanno entro il 10 maggio e nei prossimi giorni si svolgerà una riunione con la partecipazione anche die gli enti locali coinvolti dal. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dovrebbe essere sul posto il 4 maggio. Lo stop ai lavori aveva suscitato grande ...