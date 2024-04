Test Medicina posticipati | Un esercito di studenti Impossibile accoglierli Mancano le strutture

(Di venerdì 26 aprile 2024) di Mario Ferrari La commissione Istruzione del Senato ha dato il primo ok ald’ingresso aposticipato di sei mesi. Una proposta che trova parere contrario da parte delle istituzioni universitarie, tra cui la Conferenza dei rettori e la conferenza dei presidi. Il professor Emanuele Neri, presidente della Scuola Interdipartimentale didell’Università di Pisa, della questione parlò in audizione alla VII Commissione del Senato a gennaio. Professor Neri, perché è contrario alla proposta? "Perché di fatto non elimina ildi, ma lo posticipa dopo il primo semestre. E soprattutto perché l’accesso incontrollato non è assolutamente sostenibile dalle Università". In che senso? "Noi abbiamo al momento nel corso di laurea in2039 ...

