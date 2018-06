Salvini a Macron e Delgado | lavoro con tutti | ma prima italiani

Aquarius - Macron contro Salvini : «Italia cinica e irresponsabile». Anche Madrid attacca. Palazzo Chigi : no a lezioni ipocrite : Italia sotto attacco degli altri paesi europei dopo lo stop alla nave Aquarius con a bordo 629 persone. I migranti intanto raggiungeranno Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo,...

Aquarius - Macron contro Salvini : «Italia cinica e irresponsabile». Anche Madrid attacca. Palazzo Chigi : no a lezioni ipocrite : Italia sotto attacco degli altri paesi europei dopo lo stop alla nave Aquarius con a bordo 629 persone. I migranti intanto raggiungeranno Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo,...

Migranti - Ue contro l Italia. Macron 'Irresponsabile'. I socialisti a Salvini 'Poveretto'. Toninelli 'Mai chiusi i porti' : E aggiunge: 'È inammissibile fare della piccola politica su delle vite umane , ..., Lo trovo immondo'. Anche la ministra della Giustizia spagnola non esclude 'responsabilità penali internazionali' ...

Migranti - Aquarius in Spagna con navi italiane/ Ultime notizie : En Marche di Macron vs Salvini - "vomitevole" : Migranti, Aquarius in Spagna con navi italiane. Imbarcazioni della Marina e della Guardia Costiera accompagneranno i naufraghi fino a Valencia. Ma il viaggio è rischioso...(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:05:00 GMT)

"Da Salvini poltiche nauseanti". Ma anche Macron nega lo sbarco ai migranti dell'Aquarius : Parigi ha già bloccato i buoni propositi della Corsica. Il presidente del consiglio esecutivo dell'isola francese, Gille Simeoni, infatti, ha dichiarato di essere disponbile ad accogliere la Aquarius durante un'intervista rilasciata a Libération."Di fronte all'urgenza il consiglio esecutivo di Corsica propone a Sos Mediterranee d'accogliere l'Aquarius in un porto corso", ha detto Simeoni. La sua proposta, però, stona con la volontà delle ...

Altro che Salvini - Macron in azioneMaxi sgombero di migranti a Parigi Ma il suo braccio destro è nei guai : Si parla di Salvini ma in Francia Macron è passato all'azione: maxi sgombero di campi migranti a Parigi. Ma intanto il suo braccio destro, Alexis Kohler, è stato denunciato per corruzione Segui su affaritaliani.it

GOVERNO MS5-LEGA - C'E' ATTESA PER IL PREMIER/ Salvini risponde a Macron : inaccettabile invasione di campo : GOVERNO Lega-M5S, chi sarà il PREMIER? Entro 24 ore il nome, Di Maio e Salvini pronti ad andare al Colle per ottenere l'approvazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:30:00 GMT)

La Francia di Emmanuel Macron minaccia Salvini e Di Maio : 'Con voi l'euro è a rischio : Dopo le parole di Emmanuel Macron , che ha bollato i partiti come 'forze paradossali' , ecco il siluro di Bruno Le Maire , ministro dell'Economia, che in televisione è passato di fatto alle minacce. '...

Siria - Macron tra Trump e Putin Ora Salvini non deve farsi fregare : È del tutto evidente il protagonismo di Emmanuel Macron che da un po’ di tempo si agita e si sbraccia per dire che “la Francia c’è, e, soprattutto ci sono io”. Senza più il Regno Unito e con una Merkel stanca ed imbolsita, il ragazzo d’Oltralpe Segui su affaritaliani.it

Siria - Macron tra Trump e Putin Ora Salvini non deve farsi fregare Le mire di Parigi e il ruolo dell'Italia : È del tutto evidente il protagonismo di Emmanuel Macron che da un po’ di tempo si agita e si sbraccia per dire che “la Francia c’è, e, soprattutto ci sono io”. Senza più il Regno Unito e con una Merkel stanca ed imbolsita, il ragazzo d’Oltralpe Segui su affaritaliani.it