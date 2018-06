Lavoro minorile | 12 giugno giornata mondiale contro lo sfruttamento

scuolainforma

: @ivanotenneriel1 Non vale sfruttare il lavoro minorile ???????? buona domenica ?????? - ivanello70 : @ivanotenneriel1 Non vale sfruttare il lavoro minorile ???????? buona domenica ?????? - DVerniere : #omnibusla7 Ma x favore....non chiamatela scuola lavoro...questo è sfruttamento del lavoro minorile....scuola/lavoro è un'altra cosa - a_gautiero : RT @PuntozeroTeatro: Antigone è uno spettacolo diretto da Giuseppe Scutellà ed è un lavoro di squadra nel quale recitano giovani detenuti d… -

(Di domenica 10 giugno 2018) Combattere ilresta una delle sfide principali sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. Si stima che circa 200 milioni di bambini al mondo lavorino, molti in condizioni pericolose. Non solo vengono sfruttati, ma vengono anche privati del fondamentale diritto all’istruzione. Tutelare l’infanzia significa prima di tutto combattere lo … L'articolo: 12loproviene da Scuolainforma.