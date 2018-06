Ambiente | l’Italia è ferma al 57% di raccolta differenziata | la media europea è del 65%

Ambiente - Costa : “Bisogna portare l’Italia verso la sostenibilità” : “Essere parte di questo governo, del governo del cambiamento, è insieme un grande onore e un onere. Ne sento tutta la responsabilità. Il mio primo pensiero è alla Terra dei Fuochi e a tutte le terre dei fuochi in Italia”. Lo dichiara Sergio Costa, ministro dell’Ambiente del governo Conte, in un post rilanciato dal Blog delle Stelle. “Finalmente, dopo una vita trascorsa a denunciare problemi, è arrivato il momento di ...

Ambiente - acque reflue : la Corte di giustizia Ue condanna l’Italia a una maxi multa : condanna per l’Italia da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea per aver tardato ad attuare il diritto dell’Unione in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. L’Italia deve versare una somma forfettaria di 25 milioni di euro e una penalità di oltre 30 milioni per ciascun semestre di ritardo. La Corte aveva già constatato una prima volta in una sentenza del 2012 l’inadempimento dell’Italia, che alla ...

Smog - LegAmbiente : “Il deferimento dell’Italia non è una sorpresa” : “Il deferimento per tre gravi emergenze ambientali del nostro Paese, Smog, rifiuti radioattivi e xylella, non è una sorpresa” secondo Legambiente. “L’inefficacia dell’azione, oggi confermata anche dalla valutazione della Commissione europea, non solo mette in pericolo la salute dei cittadini e dell’ambiente, ma ora c’è il rischio concreto di pagare pesanti multe per queste inadempienze”, afferma ...

Giornata della Terra - LegAmbiente : “L’Italia promuova l’economia circolare - contrasti l’usa e getta e riduca l’uso eccessivo di acque in bottiglia” : “La lotta contro l’inquinamento causato dalle plastiche è diventato ormai una sfida mondiale e sempre più Paesi si stanno attrezzando per combattere la diffusione della plastica come è emerso alla conferenza mondiale dell’Onu sugli Oceani del giugno 2017 a New York, in cui abbiamo raccontato anche la nostra esperienza” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente in vista della Giornata mondiale della Terra. “Sta ...

Ambiente : decine di migliaia di auto diesel inquinano l’est Europa e provengono dall’Italia : Il 10-11 aprile a Sofia si terrà l’incontro dei Ministri dell’Ambiente dell’UE per discutere delle misure volte a migliorare la qualità dell’aria in Europa. In vista di questo incontro, l’ONG Transport & Environment ha calcolato il numero esatto dei veicoli diesel che vengono importati in Bulgaria e l’inquinamento dell’aria che essi comportano. Secondo i nuovi dati, dei veicoli diesel inquinanti importati lo scorso anno in Bulgaria, il 63% ...