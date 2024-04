EA Sports FC 24 Obiettivi Gabri Veiga TOTS Live Requisiti Carta Speciale

(Di mercoledì 24 aprile 2024)ha ricevuto laper la modalità Ultimate Team del simulatore calcisitco EAFC 24. La versionepuò essere riscattata completando degliche saranno disponibili fino alle 19:00 del 1° Maggio. Potrete riscattare ladel centrocampista spagnolo che milita nell’Al Ahli completando gliche sono ora disponibili in UT 24. La Squadra della stagione è arrivata! Si parte con la. Gli oggettiavranno due opportunità di aggiornarsi, in base al risultato della loro squadra nei prossimi 4 incontri reali. Gli oggetti...

Philip Billing ha ricevuto la Carta Speciale Moments per la modalità Ultimate Team del simulatore calcisitco EA Sports FC 24. La versione Speciale può essere riscattata tramite una SBC che sarà disponibile fino alle 19:00 del 23 Aprile. Questa versione Speciale è stata rilasciata per celebrare ... Continua a leggere>>

John McGinn ha ricevuto la Carta Speciale TOTS Live per la modalità Ultimate Team del simulatore calcisitco EA Sports FC 24. La versione Speciale può essere riscattata completando degli Obiettivi che saranno disponibili fino alle 19:00 del 26 Aprile. Potrete riscattare la Carta del ... Continua a leggere>>

Gabri Veiga ha ricevuto la Carta Speciale TOTS Live per la modalità Ultimate Team del simulatore calcisitco EA Sports FC 24. La versione Speciale può essere riscattata completando degli Obiettivi che saranno disponibili fino alle 19:00 del 1° Maggio. Potrete riscattare la Carta del ... Continua a leggere>>

EA sports FC 24 nel segno di Pinturicchio: Ultimate Team accoglie la Del Piero Collection - EA rende omaggio al calcio italiano annunciando una Collezione di EA sports FC 24 dedicata ad Alessandro Del Piero: ecco tutti i dettagli dell'iniziativa ...

Continua a leggere>>

Pallavolo don Bosco: squadra speciale impegnata in una trasferta di solidarietà - Una giornata bellissima quella vissuta dalla squadra speciale della Pallavolo Don Bosco ospitata alla grande della VBC Avis di Casarza Ligure. Un incontro dove i principali protagonisti sono stati la ...

Continua a leggere>>

Lazio, Napoli, Milan e Pablo Ceppelini - Rilasciata la maglia celebrativa del 1974. Le parole di Calzona in conferenza. Milan ancora nell'occhio del ciclone. Il giocatore ex Cagliari vittima di un brutto episodio in Colombia ...

Continua a leggere>>