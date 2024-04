Roma | giovane accoltellato al Quarticciolo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 aprile 2024) CRONACA DI– Grave aggressione intorno alla mezzanotte in viale Palmiro Togliatti, 940, in zona, a. Untunisino di 19 anni e’ statoad un fianco e trovato incosciente e sanguinante a terra. Ad allertare i soccorsi un passante che ha chiamato il 112 Numero unico per le emergenze. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione Alessandrina. La vittima e’ stata trasportata in codice rosso al Policlinico Casilino, dove e’ stata sottoposta a intervento chirurgico di asportazione della milza. Ile’ ora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Sono in corso le indagini.