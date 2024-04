Dovizioso torna a sorridere dopo l' infortunio-choc | Sistemata la frattura alla clavicola Ora c' è da sudare

(Di venerdì 26 aprile 2024) Andreail gravesp. E si mette in posa a favore di social, con tanto di messaggio rassicurante: «Sono stato trasferito al Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo. Ieri il prof. Giuseppe Porcellini e la sua èquipe hanno sistemato ladelladestra con l’inserimento di una placca e ricostruito il legamento acromion claveare . È stata...

dovizioso dopo l’incidente: “Dovrò stare 2-3 settimane in carrozzina” - L'ex pilota della Ducati, vittima di una paurosa caduta mentre si allenava con il motocross, tranquillizza tutti sulle sue condizioni: "C'è un lato positivo" ...

Italiano MX #2. Ancora Gifting, Yamaha, e Lata, GasGas [GALLERY] - Gara difficilissima, terreno pesante, meteo inizialmente infernale. Belle gare di Tropepe e Pancar in MX1, senso unico Lata in MX2. Lupino non sta bene (schiena), la Ducati porta a casa due sofferti t ...

