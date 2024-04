Accordi di Abramo | anatomia di un fallimento geopolitico

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 aprile 2024) Quando nell’ottobre del 2020, poco più di un mese dopo la firma degliditra Israele, Emirati Arabi e Bahrein (a cui poi si accoderanno Marocco e Sudan), il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti avvertì l’allora amministrazione Trump che la normalizzazione delle relazioni tra le due monarchie del Golfo e lo Stato ebraico avrebbe esacerbato la violenza in Medio Oriente, l’intelligence Usa dedicò un intero paragrafo della sua informativa all’Iran, che avrebbe sfruttato l’occasione per accusare Abu Dhabi e Manama di aver tradito il popolo palestinese presentandosi, insieme a Hamas, come un baluardo nella lotta al colonialismo israeliano e americano. Oltre tre anni e mezzo dopo possiamo dire che mai altra previsione fu più azzeccata. Annunciati da Donald Trump come uno «storico accordo di pace» ed elogiati anche dal suo ...