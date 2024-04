Bologna - con l’Udinese per la certezza dell’Europa ma non ancora della Champions Motta | I tifosi meritano un’altra gioia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile 2024 – Ilvede lama non vuole fermarsi. Dopo la vittoria nello scontro diretto all’Olimpico contro la Roma di lunedì, i rossoblù scendono in campo domenica 28 aprile tra le mura amiche contro. Una vittoria per i rossoblù significherebbe l’accesso matematico alle coppe europee, ma nona quella più importante, laLeague. L’entusiasmo in città è alle stelle e, dopo l’esodo rossoblù di Roma, ci sarà un altro Dall’Ara da oltre 20000 presenze. Thiagoora è il tecnico più chiacchierato d’Italia anche in chiave mercato, ma non si adagia sugli elogi di Capello e Sacchi: “Ringrazio tutti per le belle parole spese in questi giorni a nome di tutto il. Ora pensiamo alla prossima partita ...