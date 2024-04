Perché nessuno ha fermato Netanyahu?

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 aprile 2024) Come sta cambiando Il Medio Oriente? Per alcuni, i palestinesi, è già mutato in tragediadopo il massacro di Hamas in Israele del 7 ottobre le forze armate ebraiche hanno decimato la popolazione di Gaza e disintegrato la Striscia: chi la ricostruirà e come rimane un interrogativo, così come ci si domanda adesso chi la governerà nel prossimo futuro. Una cosa è certa: Israele se ne terrà un pezzo consistente e per chi verrà si tratterà di amministrare un ammasso di macerie striate a lutto. Ma è soprattutto lo scontro tra Israele e Iran che rischia di oscurare un’altra volta il destino di un popolo al quale la comunità internazionale riconosce il diritto di avere uno Stato senza per altro fare nulla per arrivare a questo traguardo. Con l’attacco all’ambasciata iraniana a Damasco il primo aprile scorso (in cui è morto anche un generale dei Pasdaran), la conseguente ...