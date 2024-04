Tensione in Medio Oriente - Erdogan contro Netanyahu | Passa alla storia come il macellaio di Gaza

22.40 "Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e la leadership di Israele sono gli unici responsabili della recente escalation delle tensioni in Medio Oriente e dell'attacco lanciato dall'Iran". Parole del presidente turco Erdogan . "Israele cerca di diffondere il conflitto nella regione ... Continua a leggere>>

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto un'indagine internazionale sulle fosse comuni scoperte nei due principali ospedali della Striscia di Gaza . l'Onu si è detto "inorridito" dalla distruzione dell'ospedale Shifa di Gaza e del complesso medico Nasser ... Continua a leggere>>

"Come gli assassini prima di lui, Netanyahu ha vergognosamente scritto il suo nome nella storia come il macellaio di Gaza". Lo ha detto il presidente turco Recep Erdogan durante una conferenza inter parlamentare sulla Palestina a Istanbul, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt. "Dobbiamo ... Continua a leggere>>

Gaza, erdogan: "netanyahu assassino e macellaio, bisogna incriminarlo" - "Come gli assassini prima di lui, netanyahu ha vergognosamente scritto il suo nome nella storia come il macellaio di Gaza". Così il Presidente turco, Benjamin netanyahu, nel corso di una conferenza ...

Continua a leggere>>

Tensione in Medio Oriente, Erodagan contro netanyahu: “Passa alla storia come il macellaio di Gaza” - «Come gli assassini prima di lui, netanyahu ha vergognosamente scritto il suo nome nella storia come il macellaio di Gaza ». Lo ha detto il presidente turco ...

Continua a leggere>>

erdogan, 'netanyahu assassino, è il macellaio di Gaza' - "Come gli assassini prima di lui, netanyahu ha vergognosamente scritto il suo nome nella storia come il macellaio di Gaza". (ANSA) ...

Continua a leggere>>