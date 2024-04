L’attore Andrea Roncato si mette a nudo | fede - errori e passione per la recitazione

(Di venerdì 26 aprile 2024)si racconta a 360 gradi svelando particolari intimi della sua vita personale e professionale.è uno dei piu’ grandi attori comici del panorama italiano, la sua carriera ha inizio negli anni 80, lo abbiamo sempre apprezzato nelle sue varie e tante interpretazioni ma per ben 7 stagioni lo abbiamo visto nelle vesti ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Andreas Brehme , Campione del Mondo con la Germania a Italia ’90, è morto a 63 anni per un arresto cardiaco , in un ospedale vicino alla sua abitazione, senza alcuna avvisaglia precedente. L’ex terzino sinistro, autore del gol su rigore nella finale vinta 1-0 contro l’Argentina allo stadio Olimpico ... Continua a leggere>>

Moana Pozzi moriva 30 anni fa. La mamma: «Lei è qui con me. Era molto religiosa, mi diceva sempre “non sono quella dei film”» - Moana Pozzi è morta trent'anni fa. La pornodiva ha lasciato un vuoto incolmabile nella cuore della mamma Rosanna Alloisio che a 82 anni la ricorda ancora con parole dolci e piene ...

Alessandra Scardellato - Si sono concluse a Roma le riprese di “Il Tempo è ancora nostro”, film per il grande schermo che porta la firma alla regia di Maurizio Mattia ...

Pieraccioni incontra i ragazzi del teatro Patologico di D’Ambrosi. Va in scena la bellezza della fragilità - È viva l’emozione a teatro come quella che provoca la vita vera, ancor più se questa irrompe in scena con le sue vicende, gioie e difficoltà quotidiane. Il ...

