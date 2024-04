Milan - Stefano Pioli | l’Inter è più forte ma ha vinto solo due scudetti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 26 aprile 2024), allenatore del, ha parlato in conferenza stampa e si è soffermato sui derby persi e sulla forza della rosa del, allenatore del, alla vigilia della sfida contro la Juventus, valevole per la 34esima giornata di Serie A e in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium, ha parlato in conferenza stampa e ha risposto alle domande dei giornalisti. I rossoneri sono reduci dalla brutta eliminazione in Europa League e dalla sesta sconfitta consecutiva in un derby. Il tecnico emiliano si è soffermato in particolare sulle sfide controe ha lanciato una frecciatina alla squadra allenata da Simone Inzaghi, definendola la piùdel campionato da ormai quattro anni. Gli scudetti sono, però, ...