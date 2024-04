Francesco Benigno - nuovi retroscena sull’Isola | la firma del contratt - le clausole e la rabbia di un autore

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 26 aprile 2024), dopo aver concluso la sua breve esperienza all’Isola dei Famosi e fatto ritorno in Italia ha avuto modo di lanciare diverse accuse alla produzione del programma. Nonostante la replica in diretta della padrona di casa, Vladimir Luxuria, l’ex naufrago pare abbia ancora molte cose da dire.interviene ancora sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi Durante una diretta Facebook,è tornato a parlare di quanto accaduto all’Isola dei Famosi, dal suo ingresso nel cast alle difficoltà che ha poi incontrato nel corso della sua esperienza all’Isola. L’attore ha spiegato che poco prima della nascita del suo terzo figlio avrebbe ricevuto la proposta per partecipare ad un altro programma, ma mai al mondo avrebbe voluto perdere il momento ...