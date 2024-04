Re Carlo III e il cancro - timori per la sua salute Aggiornato il piano Menai Bridge per il funerale

(Di venerdì 26 aprile 2024) Le condizioni didi reIII sarebbero peggiorate. Voci che si rincorrono sui tabloid internazionali, ma che al momento non trovano la conferma della casa reale, sostengono che il monarca, che a gennaio ha annunciato di avere unalla prostata, non stia rispondendo alle cure come sperato. Ad aumentare la preoccupazione dei sudditi ci sarebbe anche la circostanza dei continui aggiornamenti...

Carlo non solo deve affrontare il cancro ma subisce anche il ricatto di Harry che adesso minaccia di non tornare a Londra il prossimo 8 maggio perché teme per la sua sicurezza. Infatti, ha perso la causa all’Alta Corte inglese che gli ha negato la scorta della polizia. Carlo , Harry è sempre più ... Continua a leggere>>

Re carlo III e il cancro, timori per la sua salute. Aggiornato il Menai Bridge per il funerale - Le condizioni di salute di re carlo III sarebbero peggiorate. Voci che si rincorrono sui tabloid internazionali, ma che al momento non trovano la conferma ...

Continua a leggere>>

Indiscrezioni media Usa: massima preoccupazione per carlo III - Massima preoccupazione per re carlo III. Diversi media oltreoceano sottolineano che sono iniziati i preparativi per il suo funerale. Silenzio dei media inglesi ...

Continua a leggere>>

Le condizioni di re carlo peggiorano: aggiornati i piani per il suo funerale - Re carlo, le sue condizioni di salute stanno peggiorando e, secondo alcune fonti, i piani del funerale del sovrano ...

Continua a leggere>>