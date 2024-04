Milan - Stefano Pioli | Rafael Leao è deluso ma con la Juve sarà il capitano e…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lae si è soffermato su… L’allenatore delha parlato in conferenza stampa e ha presentato la sfida contro lantus valevole per la 34esima giornata del campionato di serie A. I rossoneri arrivano alla gara in un periodo molto complicato, vista l’eliminazione dall’Europa League e la sconfitta nel derby, che ha regalato il 20esimo scudetto all’Inter. Nella doppia sfida contro la Roma, ma anche nella stracittadina, abbiamo assistito a delle gare anonime da parte di uno dei protagonisti della formazione allenata da, ovvero. Il portoghese è ...