MotoGP - Marc Marquez | Subito molto veloc - devo migliorare il T4 che risulta decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Chiude con il sorrisoil suo venerdì del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, infatti, il portacolori del team Ducati Gresini ha messo in mostra un ottimo feeling con moto e pista e si è dimostrato pronto per puntare in alto nel corso del weekend andaluso. Le pre-qualifiche della classe regina hanno visto Francesco Bagnaia chiude in vetta con il nuovo record della pista in 1:36.025, davanti a Maverick Vinales (+0.100) e proprio(+0.143) che, tuttavia, si era presentato al T3 con 331 millesimi di vantaggio sul campione del mondo. Quartoo Bezzecchi a 339 millesimi, quinto Jorge Martin a 410 mentre è sesto Pedro Acosta a 414. Al termine del venerdì di Jerez de la Frontera, il ...