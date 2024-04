(Di venerdì 26 aprile 2024) Un giorno di festa trasformato in tragedia. Il 25 aprile, unresidente ad Assago è partito con ile un gruppo diper fare sci alpinismo in Alta...

Doveva essere una giornata tra amici , ma si è trasformata in tragedia. Un ragazzo di 26 anni è morto ieri, 25 aprile, nel cuore del parco dello Stelvio a 3.400 metri d'altezza. Matteo Fornaciari , residente ad Assago, è stato travolto e ucciso da una valanga . Come si legge su MilanoToday... Continua a leggere>>

matteo fornaciari, chi è il ragazzo di 26 anni morto in Valtellina sotto una valanga: «Fratello e amici hanno scavato con le mani per salvarlo» - Un giorno di festa trasformato in tragedia. Il 25 aprile matteo fornaciari, un ragazzo residente ad Assago è partito con il fratello e un gruppo di amici per fare sci alpinismo in Alta Valtellina, tra ...

Continua a leggere>>

Daniel Marcon, morto l'artista paralizzato dalla sla che dipingeva con gli occhi - Daniele Marcon, artista malato di sla che dipingeva grazie agli occhi, è morto a 58 anni.

Continua a leggere>>

Chi era matteo fornaciari, il 26enne travolto da una valanga - matteo fornaciari, 26 anni, è morto travolto da una valanga mentre si trovava con degli amici nel cuore del parco dello Stelvio a 3.400 metri d’altezza nella giornata di ieri, 25 aprile.

Continua a leggere>>