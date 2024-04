L’Iran è un Paese spaccato a metà

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 aprile 2024) Teheran, primo pomeriggio, ora di punta per chi torna al lavoro dopo un pranzo veloce. Nella metropolitana c’è un fracasso gioioso, come quasi ogni giorno. Al centro di uno dei vagoni un crocchio di donne senza velo si fa spazio tra la calca e accenna come può qualche passo di danza, tutt’attorno chi si è accaparrato un posto a sedere batte le mani sorridendo, tutti (anziani inclusi) cantano. Qualche fermata. Poi lo squadrone del regime sale a bordo, avvisato da chi le metropolitane le sorveglia in borghese, e inizia a sfoderare i bastoni, a picchiare, a trascinare per i capelli le donne fuori dal vagone. Una, la più giovane, viene seguita: ha 16 anni, si chiama Armita. Dopo poco la fermano, la polizia la picchia a sangue così forte da farle perdere i sensi: Armita finisce in ospedale, in coma. Morirà dopo un mese. Tutti hanno paura: sanno che oltre agli occhi umani, ci sono quelli ...