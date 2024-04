G7 - l’annuncio di Meloni | Parteciperà anche Papa Francesco alla sessione dedicata all’I - la prima volta di un Pontefice

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 aprile 2024) La presidenza del G7 è per l’Italia una “responsabilità storica”. Lo afferma la premier Giorgiain un videomessaggio in cui sottolinea che si terranno nel corso del 2024 21 riunioni interministeriali, alcune delle quali già concluse. L’evento principale sarà la riunione dei leader a metà giugno a Borgo Egnazia in Puglia. Tanti i temi all’ordine del giorno: il G7 confermerà il sostegno all’Ucraina, si occuperà del Medio Oriente per cercare di frenare l’escalation del conflitto in atto. Il G7 si occuperà poi della sfida energetica e della sicurezza alimentare. Del sostegno alle economie emergenti in Africa. E ancora di immigrazione, con l’obiettivo di combattere il traffico di esseri umani. Giorgiaha poi detto che la sfida antropologica principale è quella dell’Intelligenza artificiale, che porta con sé grandi opportunità ma ...