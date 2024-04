Eva Kant era ispirata a due celebri dive di Hitchcock | ecco chi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lo sapevate che Eva, coprotagonista femminile della serie di fumetti Diabolik, è statadal look di due celeberrimedel cinema di Hollywood? Ebbene sì, si tratta del premio Oscar Grace Kelly e della leggendaria Kim Novak, ricordate per i loro ruoli nei film di Alfred. Di entrambe, il personaggio a fumetti ha preso in prestito colore e taglio dei capelli, colore degli occhi, sguardo affascinante e allo stesso tempo magnetico ed ambiguo. Perfetto per dare vita ad una controparte femminile algida e al tempo stesso misteriosa che ha cambiato il mondo delle striscie a colori degli anni ’60. Un ritratto di Grace Kelly – fonte: Vanity FairIl personaggio di Evaè stato ideato da Angela e Luciana Giussani, ed è apparso per la prima volta nel mondo dei fumetti il 3 marzo 1963 ...