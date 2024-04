MotoGP GP Spagna 2024 - Vinales | Jerez pista difficil - ma stiamo andando benissimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Intervenuto a margine del venerdì del GP di, Maverickha fatto un bilancio complessivo, lasciando trapelare grande ottimismo: “è un tracciato particolare e molto ostico, madavvero bene. Questo weekend è un’ottima occasione per noi in Aprilia per capire il nostro livello. Tutti i team fanno dei test su questo circuito, quindi riescono a trovare in fretta una buona quadra“. Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Non sono ancora efficace come ad Austin sulla frenata, mentre sono davvero felice del passo e del giro secco. Le modifiche alla moto? Si sono concentrate sulla ciclistica visto che sull’elettronica siamo a posto“. SportFace.