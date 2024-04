Inter - si ferma Acerbi | Ho stretto i denti per la pubalgi - ora devo fermarmi

(Di venerdì 26 aprile 2024) Francesco, difensore dell’, siper infortunio. Ad annunciarlo è stato lui stesso sul suo profilo Instagram con un post: “La mia priorità è sempre stata dare il massimo per la maglia nerazzurra, per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo inonostante laa”., dopo il caso Juan Jesus e la pioggia di critiche, con il silenzio e il lavoro si era ripreso il suo posto da titolare nella squadra di Simone Inzaghi, pur con qualche acciacco: “Ora, con queste due stelle cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni”, aggiunge il difensore riferendosi all’Europeo. SportFace.

