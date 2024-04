(Di venerdì 26 aprile 2024) L’exai LavoridiCarmine Peluso vuota il sacco, si pente e racconta comelocale si miseroperla torta degli appalti. Quantificata in ben 20 milioni di, compresi quelli provenienti dal, stanziati nel bienno 2020-21. Lo racconta l’edizione napoletana di Repubblica, che pubblica pezzi di verbali allegati all’avviso di conclusione dell’inchiesta che nell’ottobre scorso culminò negli arresti di mezza amministrazione cittadina, e fu seguita dallo scioglimento del comune per infiltrazioni malavitose. Una ulteriore ferita dopo l’orrenda vicenda dello stupro di gruppo di due cuginette. Oltre a Peluso vanno verso il processo ...

“camorra e politica d’accordo per spartirsi i finanziamenti pubblici, anche del Pnrr”: la confessione dell’ex assessore di Caivano - L’ex assessore ai Lavori pubblici di Caivano Carmine Peluso vuota il sacco, si pente e racconta come camorra e politica locale si misero d’accordo per spartirsi la torta degli appalti. Quantificata in ...

Continua a leggere>>

Caivano, l'ex assessore Peluso racconta come funzionavano gli appalti tra politica, aziende e camorra - Appalti inquinati dalla collusioni tra camorra e politica nei verbali di Carmine Peluso. Ai magistrati l'ex assessore ai Lavori pubblici del Comune di Caivano, ha confessato: "Ero stato individuato co ...

Continua a leggere>>

Caivano tra corruzione e collusione: il patto oscuro tra politica e camorra - Nel cuore di Caivano, la democrazia è stata avvelenata dall'influenza della camorra. Carmine Peluso collabora con la giustizia.

Continua a leggere>>