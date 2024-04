I sondaggi premiano Fratelli d' Italia e Forza Italia Chi cola a picco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Le elezioni regionali in Basilicata sono alle spalle e a un mese e mezzo dalle europee, la Supermedia deimostrad'saldamente al primo posto, con Pd e Movimento 5 Stelle stabilmente in seconda e terza posizione, mentre si allarga leggermente il divario trae Lega (ora di quasi mezzo punto) dopo il sorpasso messo a segno dal partito guidato da Antonio Tajani nelle scorse settimane. Si accende la sfida per superare la soglia di sbarramento: Azione, Stati Uniti d'Europa (che perde addirittura lo 0,6%) e Alleanza Verdi/Sinistra sono tutti e tre racchiusi in meno di un punto a cavallo della soglia del 4%, mentre stentano a decollare le new entry, Libertà di Cateno De Luca e Pace Terra Dignità di Michele Santoro, entrambe intorno al 2%. ...