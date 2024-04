Fascicolo Sanitario Elettronico 2 0 - in Lombardia c' è ancora l' ossessione Covid e vaccin - come se fossimo in pandemia

AGI - Il Garante per la Privacy ha sanzionato per 75mila euro una Asl per non aver configurato correttamente le modalità di accesso al dossier sanitario elettronico (Dse). L'Autorità si è attivata a seguito di alcuni reclami e segnalazioni che lamentavano il trattamento illecito di dati personali ... Continua a leggere>>

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia : Si informa che sabato 13 aprile a partire dalle ore 13:30 fino a domenica 14 aprile alle ore 11:00, il servizio FSE non sarà accessibile per Interventi di manutenzione straordinaria sulla componente di interoperabilità del FSE ... Continua a leggere>>

Ddl IA, tanti passi avanti in Sanità digitale: eccoli - Il DDL italiano sull'IA promuove un approccio responsabile e trasparente della tecnologia in Sanità, enfatizzando la non discriminazione, l'informazione ai pazienti, il supporto alla disabilità, la de ...

Sanità digitale, Oms: Italia svetta in Europa su ricetta online e sicurezza Fse. Il rapporto - Nella e-health del nostro paese funziona in particolare la ricetta con il collegamento dei medici del territorio alle banche dati delle sanità nazionale e regionali ...

Ricette sul cellulare, per mantenere attivo il servizio serve la conferma entro il 30 aprile - Manca, quindi, una manciata di giorni per eseguire una procedura che per alcune persone, che non hanno dimestichezza con la tecnologia, potrebbe rivelarsi complicata. Quattro sono le modalità tra le ...

